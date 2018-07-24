Льготной ипотекой смогут воспользоваться приморцы для покупки квартир

Приморском крае стала доступная программа льготного ипотечного кредитования «Доступная ипотека». Воспользоваться этим приоритетом смогут лишь работники бюджетных учреждений.

Так, за вторую половину 2018 года, воспользовавшись льготой, свои жилищные условия смогут улучшить около 120 семей.

«Программа создана для привлечения в край новых кадров для усовершенствования работы, ещё она направлена на то, чтобы обеспечить жильём работников бюджетной сферы. «Доступная ипотека» даст возможность врачам и учителям приобретать жилье на льготных условиях. Также программа открыта для ученых, государственных служащих и семей с двумя и более детьми», — рассказал Андрей Тарасенко

Отметим, на 2019 год ипотечная ставка для заемщиков будет также субсидироваться из регионального бюджета. Но на субсидирование будет затрачено около 100 миллионов рублей, а это около 400 новых квартир для семей края.