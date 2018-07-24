Ростехнадзор нашел 371 нарушение на объектах «Иркутской нефтяной компании»

По итогам проверки выявлено 371 нарушение требований промышленной безопасности.

Так, эксплуатация объектов незавершенного капитального строительства осуществлялась без документов, подтверждающих их соответствие проектным решениям и разрешений на ввод в эксплуатацию. При отсутствии утвержденной проектной документации и соответствующих экспертиз были внесены изменения в технологический процесс добычи и сбора нефти.

Также предприятием не осуществляется должный контроль за качеством выполняемых работ и технологическими операциями на опасных производственных объектах. Организация предоставляла недостоверные сведения при перерегистрации опасных производственных объектов, что привело к занижению класса опасности ряда объектов.

Допускаются нарушения лицензионных требований, а также требований технических регламентов. Кроме того, отмечена неудовлетворительная работа в организации и осуществлении производственного контроля, функционировании системы управления промышленной безопасностью, проведении аттестации в области промбезопасности.

По результатам проверки возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении должностных лиц (20 дел) и юридического лица (3 дела), а также временно запрещена эксплуатация одной из скважин, создающей угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде и угрозу возникновения аварии.