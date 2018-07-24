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Ростехнадзор нашел 371 нарушение на объектах «Иркутской нефтяной компании»
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Ростехнадзор нашел 371 нарушение на объектах «Иркутской нефтяной компании» 

RUБЕЖ 52 минуты назад
Фото: RUБЕЖ
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) провела плановую проверку ООО «Иркутская нефтяная компания», в ходе которой были проверены 7 опасных производственных объектов: один объект — II класса опасности, 6 объектов — III класса опасности, включая три фонда скважин. Об этом говорится в сообщении службы.
По итогам проверки выявлено 371 нарушение требований промышленной безопасности.
Так, эксплуатация объектов незавершенного капитального строительства осуществлялась без документов, подтверждающих их соответствие проектным решениям и разрешений на ввод в эксплуатацию. При отсутствии утвержденной проектной документации и соответствующих экспертиз были внесены изменения в технологический процесс добычи и сбора нефти.
Также предприятием не осуществляется должный контроль за качеством выполняемых работ и технологическими операциями на опасных производственных объектах. Организация предоставляла недостоверные сведения при перерегистрации опасных производственных объектов, что привело к занижению класса опасности ряда объектов.
Допускаются нарушения лицензионных требований, а также требований технических регламентов. Кроме того, отмечена неудовлетворительная работа в организации и осуществлении производственного контроля, функционировании системы управления промышленной безопасностью, проведении аттестации в области промбезопасности.
По результатам проверки возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении должностных лиц (20 дел) и юридического лица (3 дела), а также временно запрещена эксплуатация одной из скважин, создающей угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде и угрозу возникновения аварии.
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