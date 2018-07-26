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В Псковской области за шесть месяцев 2018 года зарегистрированы шесть очагов бешенства
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В Псковской области за шесть месяцев 2018 года зарегистрированы шесть очагов бешенства 

Псковская губерния 59 минут назад
Отдел по противоэпизоотическим мероприятиям управления ветеринарии администрации Псковской области подвёл итоги работы за первое полугодие 2018 года. Как сообщает пресс-служба ведомства, за этот период на территории Псковской области зарегистрированы шесть очагов бешенства среди диких животных, 12 случаев возникновения лептоспироза, пять случаев лейкоза крупного рогатого скота, восемь — варроатоза и семь — нозематоза пчел. У домашних питомцев — собак и кошек, зарегистрированы кальцевирусная инфекция, инфекционный ринотрахеит, парвовирусный энтерит, микроспория, саркоптоз, отодектоз, нотоэдроз, демодекоз. Работа по оздоровлению очагов болезней ведётся планомерно, за шесть месяцев проводились оздоровительные мероприятия в 22 неблагополучных пунктах по различным заболеваниям. «Эпизоотическая обстановка на территории России остаётся напряженной, поэтому ветеринарной службой области в первом полугодии исследовано более 62 тысяч голов крупного рогатого скота на туберкулез, на бруцеллез и гиподерматоз — более 46 тысяч, на лейкоз — 70 700 голов, проведено против классической чумы свиней более 1,8 млн вакцинаций. План по проведению профилактических мероприятий против карантинных и особо опасных болезней в первом полугодии выполнен на 100 процентов», — отметили в управлении. Всего за первое полугодие проведено 278 тыс. 217 диагностических исследований животных и птицы, 23 млн 582 тыс. 037 вакцинаций, 1 млн 211 тыс. 886 профилактических обработок и дегельминтизаций. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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