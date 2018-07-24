Как понять, что ты заслуживаешь своей зарплаты

К сожалению, есть большая разница между тем, сколько мы хотим зарабатывать, и тем, сколько можем зарабатывать. Обычно первая величина превосходит вторую. Но бывает такое, что, сидя на рабочем месте, ты задумываешься: «А по достоинству ли мне платят? Может быть, мой труд стоит намного выше?». И вот, побагровев от смешанных чувств восторга и обиды, ты сворачиваешь на рабочем мониторе «косынку» и начинаешь гуглить аналогичные твоей должности вакансии, чтобы удостовериться в подозрениях, что твой босс тебе не доплачивает. Вот гад, ведь ты уже давно мог бы купить себе яхту! Но не торопись. Обещанные зарплаты на условном HeadHunter — это всего лишь цифры. Есть куда более объективные методы оценки твоей эффективности и ее оплаты. Они заключены в ответах на представленные ниже вопросы. Прочти статью и не расстраивайся, если поймешь, что яхту ты еще не заслужил. Ведь гораздо хуже, если ты ее заслужил, но у тебя ее все еще нет.

Каковы цели компании?

Ты удивишься, но на самом деле не каждое предприятие в первую очередь стремится к получению прибыли. По крайней мере, на начальном этапе. Может быть такое, что первостепенной задачей организации является производство крутого продукта. Помнишь фильм «Социальная сеть»? Первое время Цукерберг и его команда умышленно избегали любых коммерческих предпосылок развития своего бизнеса, чтобы не потерять свою аудиторию. Чем все закончилось, ты знаешь. Если мерилом успеха компании, в которой ты трудишься, являются не деньги, а, допустим, репутация, то и свою работу ты должен измерять соответствующими категориями. Вопрос в том, оценит ли в дальнейшем руководство твой вклад в развитие компании. Но для начала ты должен двигаться в унисон всей команде и получать лишь те дивиденды, которые соотносятся с актуальными целями предприятия. 4 причины отказаться от неоплачиваемой стажировки

Насколько твоя работа отразилась на доходности?

Еще один важный пункт, который подчеркивает разницу между работой и заработком. Выполнять обязанности можно по-разному: «для галочки», лишь бы представить регламентированную отчетность боссу, либо с целью получения результата. Второй случай как раз и позволяет оценить твою пользу для компании в денежном эквиваленте. Чтобы понять, адекватна ли заработная плата твоему труду, проанализируй, какие изменения произошли с началом твоей работы. Это просто сделать, если ты продажник. В этом случае эффективность твоего труда прямо пропорциональна объему проданных услуг или товаров. Гораздо труднее оценить свою финансовую пользу, если работа отражается на прибыли косвенно. В этом случае нужно учитывать синхронность своих профессиональных действий с изменениями в доходности компании. Если твои идеи не способствуют прямым продажам, но отразились на общей прибыли предприятия либо благодаря тебе компания избежала финансовых потерь, то это также подтверждает твою финансовую эффективность.

Что говорит рынок?

Теперь представим, что ты все делаешь хорошо, твои решения приносят прибыль, а зарплата все равно не меняется? Вот тут не лишним будет проверить, что предлагают конкуренты. В конце концов, самым объективным показателем оплаты труда всегда был и остается рыночный спрос. Можешь помониторить сайты с вакансиями и посмотреть, сколько платят специалистам твоей квалификации в других местах. Или поспрашивать у знакомых. Если после этой информации тебе не захочется ворваться в кабинет руководителя и задушить его собственным галстуком, то значит, твоя зарплата вполне адекватна. Вопрос не только в том, насколько хорошо ты выполняешь свою работу, но и в том, как много людей на это способны. Уровень оплаты труда опирается не только на спрос, но и на предложение. Высоко ценится не только степень твоей квалификации, но и ее уникальность. Соответственно, чтобы получать больше остальных, ты должен и предложить рынку что-то большее.

Есть ли дополнительные преимущества, кроме денег?

Дело в том, что материальная выгода от работы может быть заключена не только в деньгах. Иногда она выражается в предоставлении прочих бонусов, которые поддаются материальному измерению. Таких, например, как оплата спортзала, поездки в санатории, предоставление медицинских услуг и прочее. В широком смысле к таким бонусам можно отнести и социальный пакет. Ведь нередки случаи, когда отсутствие официального трудоустройства гарантирует большую зарплату для работника именно потому, что фирма снимает с себя финансовые обязательства, связанные с налоговыми отчислениями, оплатой отпусков или больничных. Другими словами, когда ты пытаешься соизмерить уровень своей зарплаты с рыночным, то тебе стоит учитывать весь спектр материальных обязательств, которые берет на себя предприятие для обеспечения твоей работы.

Есть ли ограничения, не зависящие от тебя?

Уровень оплаты труда зависит не только от внешних факторов (уровень дохода или предложения конкурентов), но и от внутренних. Дело в том, что система распределения зарплат может быть основана и на корпоративной мотивационной политике. Скажем, твоя должность не может предполагать большую зарплату хотя бы потому, что другие получают столько же. И даже если ты работаешь лучше своих коллег, то повышение зарплаты одному может привести к недовольству внутри коллектива. В этом случае резонно ждать от руководства других поощрительных действий. Если высокая эффективность не возмещается в денежной форме, то должна компенсироваться другими способами, например повышением. Это особенно актуально для больших компаний, где существует много одинаковых должностей с фиксированным окладом, но при этом есть большие возможности для продвижения по карьерной лестнице.

Удачное ли сейчас время для компании?

Представь себе важный футбольный матч, в котором одна команда проигрывает другой. До конца остались считанные минуты, и от того, насколько активно проявят себя игроки, зависит исход матча. И каково будет для команды, если один из футболистов захочет покинуть поле, когда поймет, что он очень устал и вообще эта игра не стоит тех денег, которые ему платят. Любое предприятие проходит через разные этапы своей деятельности, которые так или иначе отражаются на бюджете компании. Даже если тебе кажется, что твоя зарплата не соответствует положенной, то подумай, не связано ли это с вынужденной мерой. В начале статьи мы уже говорили о том, что многие предприятия на старте вообще не рассматривают получение прибыли в качестве главной цели. Но может быть и другая ситуация, когда компания переживает не лучший финансовый период из-за наложенных штрафов, сезонного спада или внешних экономических колебаний. Также следует учитывать и график бюджетного планирования в организации. Если ты хочешь поднять вопрос о повышении зарплаты, то лучше это делать во время согласования расходов на предстоящий период. Как просить повышение зарплаты