Обзор операционных результатов ритейлера «Лента» за II квартал: негативно

Лента (LNTA LI: ПО РЫНКУ; РЦ $6,7/ГДР) вчера представила операционные результаты за 2К18 и провела телефонную конференцию.

Обзор результатов. Выручка за 2К18 выросла на 16,6% г/г до 99,8 млрд руб. благодаря росту на 19,6% г/г торговых площадей и LfL-выручки на 3,5% г/г (LfL-чек вырос на 2%, а LfLтрафик на 1,5%). Тем не менее, рост выручки замедлился с 19,9% в 1К18. Главной причиной замедления роста было замедление роста среднего чека на 3,5 п.п. до 2% в 2К18 (с 5,5% в 1К18) из-за низкой продовольственной инфляции (0,4% в 2К18), иных в сравнении с 2К17 промоакций и оттока покупателей из гипермаркетов. Компания связывает этот отток с предпочтением покупателями менее крупных форматов в связи с проведением Чемпионата мира по футболу (компания оценивает снижение в 0,6 п.п.) и разовым эффектом от закрытия торговых центров на проверку после пожара в торговом центре в Кемерово

Сегмент гипермаркетов продемонстрировал рост в годовом сопоставлении как LfL-чека (+2,1% г/г, —3,3 п.п. к/к), так и LfL— трафика (+1,5% г/г, +0,2 п.п. к/к). В супермаркетах LfL-трафик вернулся в зону позитивных значений и вырос на 1% г/г (с —5,4% в 1К18), тогда как LfL-чек снизился (-0,5% г/г против +1,5% в 1К18).

Прогноз на 2018 г. : Компания подтвердила свой прогноз по открытию 20 гипермаркетов и 50 супермаркетов в этом году и планирует израсходовать на эти цели 30-35 млрд руб. в качестве капиталовложений. Менеджмент ожидает рост скорректированной EBITDA на 10% г/г в 1П18 при скорректированной рентабельности EBITDA на уровне 8,9%, что на 0,7 п.п. ниже г/г из-за увеличения общих, административных и коммерческих расходов в связи с увеличением расходов на персонал и аренду в связи с увеличением доли арендованных площадей. Прогноз рентабельности за 1П18 совпадает с нашей оценкой, но может оказаться ниже оптимистических консенсус-прогнозов, которые сейчас примерно на 4% выше нашей оценки в части EBITDA 2018.

Телефонная конференция: Менеджмент с оптимизмом смотрит на 2П18 и ожидает увеличения расходов покупателей на фоне позитивной статистики по зарплатам и кредитованию. В компании считают, что операционные показатели 2-ой половины июля подтвердят мнение руководства. Лента продолжает работать над ассортиментом и надеется, что он поддержит трафик в оставшуюся часть года.

Влияние на акции: Мы считаем, что компания представила слабые результаты в части сопоставимых продаж, учитывая замедление роста LfL-чека. Мы полагаем, что снижение трафика носит системный характер и его нельзя назвать разовым явлением в связи с проведением Чемпионата мира по футболу, и оно связано с усилением конкуренции в секторе и эффектом каннибализации. Мы также видим риск снижения консенсус-прогноза по EBITDA на 2018 г.