Число погибших в ходе протестов в Ираке возросло до 14

МОСКВА , 24 июл — РИА Новости . Число погибших с начала массовых протестов в городах на юге Ирака увеличилось до 14 человек, более 800 задержаны, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление представителя комиссариата по правам человек Фадыля аль-Гарави.

Ранее Высший комиссариат по правам человека в Ираке сообщил, что 12 человек погибли, 571 получил ранения, 302 были задержаны. Среди раненых 195 мирных жителей, 371 сотрудник сил безопасности.

"Число погибших с начала протестов и до сегодняшнего дня (понедельника — ред.) достигло 14 человек, общее число раненых достигло 742", — заявил аль-Гарави.

По его словам, 470 раненых являются сотрудниками сил безопасности, остальные — демонстрантами.

Представитель комиссариата добавил, что в ходе протестов было разрушено 91 правительственное и жилое здание и повреждены автомобили.

Аль-Гарави отметил, что 828 человек были задержаны, но большинство из них уже отпустили.

Акции протеста на юге Ирака начались 8 июля с портового города Басра . Ситуация обострилась после гибели одного из демонстрантов, протестующих против безработицы и ухудшения состояния коммунальной отрасли. В частности, демонстранты требуют от властей положить конец перебоям с электричеством и водоснабжением. Ситуацию усугубила установившаяся в южных провинциях страны 50-градусная жара. Позже протесты перекинулись и на другие провинции юга страны: Майсан, Кербела, Наджаф, Ди-Кар, Басра и Бабиль. Демонстрантов и их «законные требования» поддержал высший духовный авторитет иракских шиитов Али ас-Систани.

Правительство создало специальную комиссию для выполнения требований протестующих, пообещав жителям Басры выделить 2 миллиарда динаров (около 17 миллионов долларов) на работы, связанные с восстановлением системы водопроводов питьевой воды и электросетей. Также власти пообещали создать для жителей провинции 10 тысяч рабочих мест.

Как раннее сообщило государственное телевидение Ирака со ссылкой на свои источники, армейские части страны были приведены в состояние повышенной боеготовности на случай обострения ситуации.

Официальный уровень безработицы в Ираке составляет 10,8%. Свыше 60% безработных моложе 24 лет.