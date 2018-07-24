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Число погибших в ходе протестов в Ираке возросло до 14
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Число погибших в ходе протестов в Ираке возросло до 14 

РИА Новости 53 минуты назад
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Число погибших с начала массовых протестов в городах на юге Ирака увеличилось до 14 человек, более 800 задержаны, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление представителя комиссариата по правам человек Фадыля аль-Гарави.
Ранее Высший комиссариат по правам человека в Ираке сообщил, что 12 человек погибли, 571 получил ранения, 302 были задержаны. Среди раненых 195 мирных жителей, 371 сотрудник сил безопасности.
"Число погибших с начала протестов и до сегодняшнего дня (понедельника — ред.) достигло 14 человек, общее число раненых достигло 742", — заявил аль-Гарави.
По его словам, 470 раненых являются сотрудниками сил безопасности, остальные — демонстрантами.
Представитель комиссариата добавил, что в ходе протестов было разрушено 91 правительственное и жилое здание и повреждены автомобили.
Аль-Гарави отметил, что 828 человек были задержаны, но большинство из них уже отпустили.
Акции протеста на юге Ирака начались 8 июля с портового города Басра. Ситуация обострилась после гибели одного из демонстрантов, протестующих против безработицы и ухудшения состояния коммунальной отрасли. В частности, демонстранты требуют от властей положить конец перебоям с электричеством и водоснабжением. Ситуацию усугубила установившаяся в южных провинциях страны 50-градусная жара. Позже протесты перекинулись и на другие провинции юга страны: Майсан, Кербела, Наджаф, Ди-Кар, Басра и Бабиль. Демонстрантов и их «законные требования» поддержал высший духовный авторитет иракских шиитов Али ас-Систани.
Правительство создало специальную комиссию для выполнения требований протестующих, пообещав жителям Басры выделить 2 миллиарда динаров (около 17 миллионов долларов) на работы, связанные с восстановлением системы водопроводов питьевой воды и электросетей. Также власти пообещали создать для жителей провинции 10 тысяч рабочих мест.
Как раннее сообщило государственное телевидение Ирака со ссылкой на свои источники, армейские части страны были приведены в состояние повышенной боеготовности на случай обострения ситуации.
Официальный уровень безработицы в Ираке составляет 10,8%. Свыше 60% безработных моложе 24 лет.
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