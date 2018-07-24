Ход строительства домов по программе реновации проверят в Котловке и Северном Измайлове

Специалисты Мосгосстройнадзора совместно с представителями Центра экспертиз («ЦЭИИС») проверят качество работ на строительстве трех жилых домов по программе реновации в районах Котловка на юго-западе Москвы и Северное Измайлово на востоке города, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Новостройки возводятся в квартале 18 района Котловка и микрорайоне 80 района Северное Измайлово. В жилых домах в Котловке проверят качество малярных, штукатурных работ, а также готовые покрытия пола на соответствие требованиям техрегламентов и проектной документации. Проверке подлежит кровля, внутренние инженерные системы, стройматериалы, используемые для отделки стен и потолков, и теплоизоляционные материалы на предмет пожарной безопасности. На стройплощадке жилого дома в Северном Измайлово эксперты «ЦЭИИС» проверят качество подъездных дорог, а также качество выполненных облицовочных и малярных работ, оклейку стен обоями.

«Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз проверит 45 объектов строительства, выполнит 311 исследований. Среди проверяемых объектов: два детских сада на 200 мест каждый на Дмитровском шоссе, владение 167, корпус 15А и 16А, дошкольная образовательная организация на 220 мест в районе деревни Саларьево, учачток 22/1, женская консультация при родильном доме №20 на 530 посещений в смену на Измайловском шоссе, владение 49А, инженерное обеспечение центра художественной гимнастики в Олимпийском комплексе «Лужники»», — говорится в сообщении.

Также проверят гостиничный комплекс Hampton by Hilton на улице Рогожский вал, владение 12, многофункциональный общественный центр «София» на Сиреневом бульваре, дом №31, торговые комплексы на улице Михалковская, дом №4А и улице Генерала Белова, владение 17 (напротив), инновационный центр в Причальном проезде, владение 2 и другие.

Качество работ проверят на участках Северо-Восточной хорды от Измайловского до Щелковского шоссе и от шоссе Энтузиастов до МКАД (от 4-го транспортного кольца до района Вешняки). Кроме того, ход работ проверят на Большой кольцевой линии метро (участок «Деловой центр» — «Нижняя Масловка», «Хорошевская» — «Можайская») и участках Сокольнической линии.