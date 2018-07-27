Межправсовет ЕЭАС обсудит формирование общего рынка газа

"Подробно будет рассмотрен вопрос формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза. Предполагается утвердить проекты программы создания общего рынка газа cоюза и плана соответствующих мероприятий для их последующего представления главам государств", — говорится в сообщении.

Документы определяют основные цели и задачи создания общего рынка газа, его функциональную структуру, порядок принятия актов, регулирующих общий рынок газа cоюза и механизмы финансирования и реализации мероприятий.

Помимо этого, совет обсудит создание единой системы транзита товаров по таможенной территории. Ее внедрение позволит с помощью интеллектуальных трекеров обеспечить надлежащий контроль за перемещением товаров по таможенной территории cоюза, включая международные перевозки.

Также ЕМС планируется принять решение о формировании рабочей группы по вопросам интеграционного взаимодействия в кооперации и импортозамещении в приоритетных отраслях промышленности. Предполагается, что она займется рассмотрением и реализацией соответствующих проектов на территориях государств-членов союза.