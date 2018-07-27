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Межправсовет ЕЭАС обсудит формирование общего рынка газа
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Межправсовет ЕЭАС обсудит формирование общего рынка газа 

Прайм 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 июл /ПРАЙМ/. Евразийский межправительственный совет (ЕМС) ЕАЭС обсудит формирование общего рынка газа, сообщил журналистам сотрудник аппарата правительства РФ.
Ранее пресс-служба российского кабмина сообщила, что 26-27 июля в Санкт-Петербурге под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева состоится заседание ЕМС с участием Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
"Подробно будет рассмотрен вопрос формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза. Предполагается утвердить проекты программы создания общего рынка газа cоюза и плана соответствующих мероприятий для их последующего представления главам государств", — говорится в сообщении.
Документы определяют основные цели и задачи создания общего рынка газа, его функциональную структуру, порядок принятия актов, регулирующих общий рынок газа cоюза и механизмы финансирования и реализации мероприятий.
Помимо этого, совет обсудит создание единой системы транзита товаров по таможенной территории. Ее внедрение позволит с помощью интеллектуальных трекеров обеспечить надлежащий контроль за перемещением товаров по таможенной территории cоюза, включая международные перевозки.
Также ЕМС планируется принять решение о формировании рабочей группы по вопросам интеграционного взаимодействия в кооперации и импортозамещении в приоритетных отраслях промышленности. Предполагается, что она займется рассмотрением и реализацией соответствующих проектов на территориях государств-членов союза.
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