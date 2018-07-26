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В MIT создали нанороботов, которые могут парить в воздухе
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В MIT создали нанороботов, которые могут парить в воздухе 

BitCryptoNews 2 часа назад
Фото: BitCryptoNews
Инженеры Массачусетского технологического института представили новых миниатюрных роботов, которые настолько малы, что могут парить в воздухе, и сравнимы с размерами человеческой клетки.
Исследователи совершили прорыв, подключив двухмерную электронику к твердым коллоидам — микроскопическим частицам от 1 до 1000 нм. Устройство оснащено фотодиодными полупроводниками, с помощью которых может функционировать полностью автономно, работая без аккумулятора. Встроенные системы могут преобразовывать свет в электроэнергию, которой хватает для обеспечения работы встроенных датчиков и хранения собранных данных.
Разработчики намерены применять их для исследования окружающей среды в труднодоступных местах, таких как трубопровод или человеческий организм. Устройства могут быть просто рассеяны в воздухе, и перемещаться вместе с ним в нужную среду для проведения дальнейшего анализа. Однако чтобы получить данные из робота, необходимо извлечь его после сбора информации, что в каждой отдельной системе выглядит по-разному.
Инженеры постепенно уменьшают размеры изобретаемых устройств, переходя на микроскопические габариты. Недавно было создано наноразмерное устройство которое генерирует свет благодаря квантовому туннелированию электронов.
текст: Иван Маличенко, фото: HaHanna / Shutterstock, Techcrunch
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