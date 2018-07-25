Горожанам расскажут о возможностях мозга в парке «Музеон»

Практическое занятие о возможностях мозга состоится 27 июля в павильоне «Школа» парка искусств «Музеон». Мероприятие организуют в рамках цикла «Работа ума».

Участникам расскажут об исследованиях в области психологии и нейронаучных знаний. Ведущие специалисты помогут москвичам разобраться в этом непростом, не очень интересном направлении. Так, присутствующие поговорят о возможностях функционирования мозга и о современных тенденциях в области его изучения.

На официальном сайте Парка Горького проинформировали, что лекцию проведет специалист нейропсихологии Ольга Сварник.

Гостей приглашают к 19:30. Вход свободный по предварительной регистрации.