Тест-драйв Mazda CX-9: Семиместность со стилем

Большие кроссоверы, скроенные по американскому шаблону, редко бывают стильными. Задача у них более утилитарная — возить целое семейство на дачу, в Диснейленд или аквапарк. Mazda же совместила красивое с полезным и явила миру второе поколение кроссовера CX-9. С ним мы и знакомились на протяжении недельного теста. В Украине Mazda CX-9 доступна только в комплектации PREMIUM и только с 2,5-литровым турбомотором в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом». Такое сочетание сулило нам высокий комфорт и не менее высокий расход топлива. Какие из ожиданий оправдались, а какие — наоборот, нет, читайте в нашем материале.

Большой брат Все современные кроссоверы от Mazda выглядят стремительно и даже грозно: и маленький CX-3, и средний CX-5, и полноразмерный CX-9. Все благодаря мощной решетке радиатора с обратным наклоном, большой хромированной эмблеме и даже зауженным прищуренным «акульим» фарам. Последние, кстати, полностью светодиодные, да еще и адаптивные. Немного огорчила хромированная нижняя кромка переднего бампера. Самое уязвимое место в машине быстро потеряет свой блеск и из-за соляных растворов, и механических преград.

В сравнении с первой «девяткой», автомобиль даже немного уменьшился, на считанные миллиметры. А вот прибавку колесной базы в 5,5 см почувствуют пассажиры двух задних рядов. Клиренс кроссовера в 220 мм — рекордный показатель в своем семиместном сегменте. В сочетании с отличной защитой днища (снизу машина полностью закрыта пластиковыми накладками), СХ-9 может не бояться зацепиться за торчащие ветки при съезде с асфальта на пикниковую лужайку.

В профиль «японец» на 20-дюймовых колесах не выглядит грузно в большей степени благодаря хромированному молдингу по низу и вокруг боковых окон. Несмотря на погоню за стилем и эффектным внешним видом, кромки колесных арок, порогов и заднего бампера «окутали» в неокрашенный и стойкий к царапинам серый пластик.

За контроль дорожной ситуации отвечают камера заднего вида и парктроники по периметру обвеса кузова. Конечно, для большей уверенности не помешала бы и система кругового обзора. К далеко уходящему заваленному капоту нужно привыкнуть.

Корма кроссовера выделяется массивным горизонтальным хромированным брусом, которые соединяет тонкие задние фонари. В дождь заднее стекло с небольшим наклоном интенсивно пачкается. Электроприводом крышки багажника можно управлять с брелока, места водителя, или собственно самой крышки.

Расширяя горизонты Интерьеры всех современных «Мазд» похожи, как две капли воды. Но японские дизайнеры и инженеры все же попытали немного выделить своего флагмана. В первую очередь, в глаза бросается широкая полоса из полированного алюминия на торпедо, идея которой продолжается на дверных картах. Также от меньших кроссоверов салон героя нашего теста выгодно отличается широким двухсоставным подлокотником, к которому не нужно тянуться локтем. 8-дюймовый дисплей с хорошо знакомой серо-красной графикой на скорости свыше 8 км/ч перестает быть сенсорным, и все управление передается на блок джойстика и клавиш на центральном тоннеле. Аудиосистема Bose создает торжественную атмосферу в салоне, позволяя настроить звук в конкретной зоне (спереди, или сзади).

Т качество материалов, и эргономика — все при нем.

Ручник — электрический, но без автоматического режима.

На экране — только самая важная информация.

Водитель управляет машиной через удобный и понятный трехспицевый руль с гладкой кожаной оплеткой. Из трех колодцев приборной доски только один цифровой, с данными бортового компьютера. Немного выше, уже на лобовое стекло, проецируется множество полезной информации: и скорость, и направление навигации, и даже индикаторы датчиков слепых зон.

Шторки — незаменимая вещь в автомобиле с маленькими детьми.

Благодаря продуманному хэд-ап дисплею и на щиток смотришь нечасто. Водительское кресло снабжено двумя позициями памяти (четко под родителей большой семьи), а также регулировками поясничной поддержки только в горизонтальном направлении. Кресла не кажутся через чур жесткими, но их хорошо выраженная боковая поддержка держит туловище в поворотах.

Память расположилась на самих креслах.

Цвет отделки салона может быть как темным, так и светлым. Седоки второго ряда могут настроить под себя не только угол спинки и высоту подголовника, но и вперед-назад двигать все кресло. В распоряжении среднего ряда также свой блок климат-контроля, воздуховоды и раздельный подогрев подушек. На третьем ряду без проблем проедет 100-200 км человек с ростом ниже 175 см, что проверено нами. Более высокие пассажиры смогут передвигаться на галерке только в пределах города.

Климатический блок присутствует на всех украинских СХ-9.

В подлокотнике разместились два USB-порта.

На третьем ряду места хватит не только детскому креслу. С полной пассажирской выкладкой багажный отсек готов принять 408 литров поклажи. Если сложить второй ряд кресел, то получим 1082 свободных литра, а в двухместном варианте — целых 2016 л. Это средний результат в классе, но вы получаете полностью ровный отсек, в котором можно не просто спать, но, кажется, полностью жить. По бокам расположились ниши для мелкой поклажи, в которые можно спрятать бутылку с водой, компрессор для надувной лодки и прочий туристический инвентарь. Под полом спряталась 17-дюймовая «запаска».

В здоровом теле Mazda СХ-9 не предлагает украинским покупателям выбора силовых агрегатов. Вариант один — 2,5-литровый бензиновый турбоагрегат на 231 л. с. в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом». Мотор, созданный на базе «атмосферника» идентичного объема, устанавливается только на эту модель. Даже груженой машине и мощности, и максимального крутящего момента в 420 Нм хватает.

Правда, характер с ним у кроссовера скорее семейный и покладистый. По городу можно уложиться в 12-13 литров на 100 км, на трассе же аппетит редко поднимается выше 8 литров на каждую пройденную «сотню». Достигнуть заявленных производителем 7,3 литра на 100 км можно, двигаясь с круиз-контролем на скорости до 90 км/ч.

Трансмиссия ведет себя, как и положено классической АКП — нет заметных рывков и подергиваний, паузы при переключении также отсутствуют. При «педали в пол» коробка почти незаметно «сбрасывается» с 6 до 3 передачи. В спортивном режиме трансмиссия работает еще живее, а двигатель дольше крутится и резче реагирует на нажатие педали акселератора.

Ходовая по своему характеру скорее мягкая, чем жесткая. И это с единственно возможными 20-дюймовыми колесами. Подвеска спереди использует стойки «МакФерсон», а сзади многорчажную схему.

Конструктивно подвеска схожа с флагманским седаном и СХ-5. Несмотря на комфортную ходовую, кроссовер неплохо держится в поворотах и очень редко намекает на крены.

Список систем активной безопасности очень широк. Но самые важные — это адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения (перед срабатыванием на проекционном дисплее всплывает сообщение «Примените торможение») и система предупреждения перпендикулярного движения сзади. Работу этой большой тройки мы проверили, и к ней у нас нет замечаний.

Берут! На вопрос о статистике продаж СХ-9 в Украине, сотрудники официального представительства завода сказали, что спрос стабилен. Но из-за загруженности других рынков, украинские покупатели чувствуют дефицит 7-местных машин. Еще бы, во всем мире мало стильных, современных и вместительных машин с полным приводом. За эти черты Mazda ценят и в Новом, и в Старом свете. В этом наши вкусы также не стали особенными.