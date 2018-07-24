Стало известно, когда на площадь 1905 года вернутся ярмарки выходного дня

Торговля была приостановлена на период проведения Чемпионата мира по футболу, об этом сообщает во вторник, 24 июля, «АиФ-Урал»

Уличная торговля вернется на парковку на площади 1905 года уже в конце августа. Об этом заявил замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов в эфире программы «Открытая студия». «В этом году мы провели уже 131 ярмарку в Екатеринбурге. Также прошло 7 ярмарок выходного дня на площади 1905 года. Их проведение было приостановлено в связи с Чемпионатом мира по футболу, потому что были определенные требования по безопасности, размещению на парковке автобусов. Мы возобновим в августе, 25-26 числа, проведение ярмарок на площади 1905 года», — сообщил представитель мэрии.

Вместе с тем, по словам Владимира Боликова, ярмарки будут претерпевать изменения. «Формат не меняется в части того, что мы приветствуем торговлю продуктами питания и предусматриваем группу непродовольственных товаров. В этом и следующем году хотим изменить формат внешнего вида, качества продукции, визуального восприятия ярмарки, сделать ее более презентабельной. В частности для ярмарки на площади 1905 года мы сейчас заказываем новое оборудование, чтобы это было не просто вкусно, доступно и дешево, но еще и красиво. До конца года будем экспериментировать, чтобы понять, насколько это оборудование удобно, технологично и будет востребовано и покупателями, и теми, кто продает продукцию», — прокомментировал замглавы администрации.

Кроме площади 1905 года, ярмарки проводятся и вдругих районах Екатеринбурга, при этом их география еще будет расширяться. «Мы уже пробовали провести ярмарку в микрорайоне Солнечный, успешно проводим в Академическом. Практически каждый месяц с администрациями районов мониторим тот или иной адрес. Нужна обоюдная выгода и для продавца, и для покупателя. Чтобы не надо было далеко ехать и продавец смог продать свой товар. Будем смотреть по адресам, если есть конкретные предложения у жителей или администраций районов, мы с удовольствием их рассмотрим», — заявил Владимир Боликов.