Автомобилисты РФ не доверят Минобороны свои машины

Глава «Движения автомобилистов России» в эфире НСН назвал постановку автомобилей на военный учет обоснованной, но нуждающейся в проработке мерой.

Минобороны РФ планирует поставить на военный учет все гражданские автомобили. Нововведение, в первую очередь, коснётся внедорожников, причём предпочтение будут отдавать отечественным транспортным средствам, но по необходимости могут мобилизовать и зарубежные авто. Согласно проекту документа, автовладельцы будут получать компенсацию за передачу их машин армии в случае введения военного положения.

В эфире НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин рассказал, что мобилизация гражданских авто в военные времена является обычной практикой, но сама идея требует тщательной проработки и общественной дискуссии (слушайте аудио).