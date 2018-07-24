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Автомобилисты РФ не доверят Минобороны свои машины
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Автомобилисты РФ не доверят Минобороны свои машины 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Глава «Движения автомобилистов России» в эфире НСН назвал постановку автомобилей на военный учет обоснованной, но нуждающейся в проработке мерой.
Минобороны РФ планирует поставить на военный учет все гражданские автомобили. Нововведение, в первую очередь, коснётся внедорожников, причём предпочтение будут отдавать отечественным транспортным средствам, но по необходимости могут мобилизовать и зарубежные авто. Согласно проекту документа, автовладельцы будут получать компенсацию за передачу их машин армии в случае введения военного положения.
В эфире НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин рассказал, что мобилизация гражданских авто в военные времена является обычной практикой, но сама идея требует тщательной проработки и общественной дискуссии (слушайте аудио).
Автомобилисты РФ назвали неадекватным уголовное наказание за нелегальный техосмотр «Такое практиковалось раньше и практикуется в ряде стран в период именно военного положения. Здесь вопрос в том, насколько обоснованно это все будет делаться, насколько есть потребность именно в таких машинах, для каких целей все это будет осуществляться. На мой взгляд, идея нуждается в самой тщательной проработке и обсуждении, чтобы не было злоупотреблений и привлечений. Понятно, что ситуация такая экстраординарная, и очень хочется верить и надеяться, что условия для нее не возникнут. Тем не менее, идея может быть высказана, но она подлежит обсуждению. Приниматься все это должно не келейно, а с учетом мнения, в том числе автомобильного сообщества, и людей, которых это коснется и которые будут затронуты. Отдавать это исключительно Минобороны и полагать, что они все разработают, это совершенно неправильно. Нужна широкая общественная дискуссия этой проблемы», — заявил Похмелкин. Как отмечает РЕН. ТВ, нововведения не должны затронуть мирную жизнь автовладельцев. Напомним, в начале июня стало известно о планах Минобороны РФ внести изменения в правила призыва на срочную службу, сообщает RT.
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