Как скрыть мешки под глазами и темные круги с помощью макияжа

Как быть, если нужно выглядеть свежо и красиво, но круги под глазами предательски рассказывают о вчерашней бессонной ночи? Главное — сохранять спокойствие и уделить немного больше времени привычному утреннему уходу и макияжу. Мы подобрали пару бьютихаков, которые помогут спасти ситуацию.

Воспользуйтесь мужским гель-стиком

Вместо привычного крема для кожи вокруг глаз нанесите тот, что стоит на полке у любимого мужчины. Да-да, мужские кремы для глаз больше направлены на снятие отеков и припухлостей. В то время как женские работают на лифтинг и антиэйдж.

Мужские средства для ухода за кожей вокруг глаз вы можете найти в парфюмерно-косметическом магазине «РИВ ГОШ».

Крем вокруг глаз Declare в «РИВ ГОШ», от 3 095 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20 Гель вокруг глаз Biotherm​ в «РИВ ГОШ», от 1 575 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20 Нанесите базу

Если при повседневном мейкапе пренебречь базой, это может стать большой ошибкой. Тональное средство будет вбиваться в мелкие морщины и добавит пару лишних лет. Скрывать темные круги такой ценой — сомнительное достижение. Поэтому воспользуйтесь осветляющей базой вокруг глаз, чтобы выровнять тон и сделать взгляд открытым.

Выберите подходящий корректор или консилер

Очень важно, чтобы средство было легкой текстуры, без светоотражающих частиц и в тон коже. На крайний случай цвет корректора можно подобрать на пару тонов темнее натурального цвета лица, но ни в коем случае не светлее, так как светлый оттенок будет сильнее выделять припухлости. Даже при огромной жажде скрыть ненавистные круги наносите всего один слой корректора. Не стоит превращать темные круги в светлые.

Кстати, вместо корректора можно использовать консилер. Это даже предпочтительнее. Ведь среди продуктов можно найти тот, который решит конкретно вашу проблему. Главное — выбрать правильный оттенок: желтый и оранжевый — от фиолетово-синих кругов в области глаз; зеленый — от красного оттенка; фиолетовый — от желтоватого цвета синяков; розовый — от коричневого цвета.

А что если под рукой не оказалось корректора? Найдите красную помаду! Этот универсальный вариант поможет в экстренной ситуации. Распределите красную помаду по всей области под глазами. Начните с более легкого слоя и продолжайте наносить помаду до тех пор, пока синяки не станут незаметны. Потом возьмите любимый консилер и закройте им красный пигмент, мягко растушевывая спонжем.

Важно наносить корректор или консилер правильно: по полукругу от внутреннего уголка глаз по щеке вниз (обычно это линия носослезной борозды).

Консилер для глаз Bobbi Brown в «РИВ ГОШ», от 2 200 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20​

Консилер для глаз Maybelline в «РИВ ГОШ», от 520 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20​

Закрепите результат

После консилера или корректора необходимо нанести привычный тон и слегка припудрить. Помните, ваша задача — выровнять общий тон лица, а не делать акцент на мешках под глазами. Все должно быть мягко и естественно.

Однако не стоит наносить обычную пудру: если в ее составе есть светоотражающие частички, они могут попасть в складочки и морщинки, чем только подчеркнут проблемы кожи. Желательно иметь в своем расопряжении рассыпчатую транспаретную пудру — именно она придет на помощь в ситуации с синяками под глазами.

Приобрести фиксирующую макияж пудру вы можете в магазинах «РИВ ГОШ». Это универсальное средство можно использовать как для закрепления мейкапа, так и самостоятельно.

Пудра NYX Professional Make Up в «РИВ ГОШ», от 800 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20​

Пудра Diorskin Forever & Ever Control в «РИВ ГОШ», от 3 605 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20​

Расставьте акценты

У вас есть несколько вариантов, как завершить макияж. Во-первых, можно выделить губы с помощью яркой помады, чтобы привлечь внимание к ним, а не к глазам. Во-вторых, можно подчеркнуть верхнее веко темной подводкой и подвести слизистую нижнего века телесным карандашом, чтобы сделать взгляд сияющим. И в обоих случаях необходимы румяна — они добавят лицу свежести.

Если хотите сделать акцент на глаза, советуем завершить макияж карандашом для глаз NYX Professional Make Up, который доступен в различных тонах. Если же вы решили выделить губы, воспользуйтесь сочной матовой губной помадой Max Factor.

Карандаш для глаз NYX в «РИВ ГОШ»​, от 490 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20​

Губная помада Max Factor «РИВ ГОШ», от 551 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20​

Что еще делать с отеками под глазами:

Почему появляются темные круги под глазами — пять неочевидных причин

Десять лучших средств для снятия отеков под глазами

Никто не догадается: пять приемов в макияже для тех, кто не выспался