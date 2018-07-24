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Она — яркая. Уникальную детскую площадку для всех открыли в Верхних Печерах
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Она — яркая. Уникальную детскую площадку для всех открыли в Верхних Печерах 

nn.ru 58 минут назад
Фото: nn.ru
На строительство пошли средства, сэкономленные из денег, которые жители платят за содержание дома.
— На площадку мы копили деньги 5 лет, — рассказал на открытии управляющий домами Михаил Швыганов. — Ну раз уж делать, то делать капитально.
Специальное безопасное покрытие должно продержаться от 10 до 20 лет. Как рассказали NN.RU строители площадки, возможно только немного потускнеет со временем цвет.
Принципиальное отличие этой площадки от других то, что она очень яркая. Это с удовольствием отмечают и местные жители.
— Приятно находиться, — отметила в беседе с корреспондентом одна из жительниц.
Женщина также лестно отозвалась о внутреннем и внешнем облике дома образцового содержания.
— Не то что у нас, — посетовала она. — Мы живем чуть-чуть подальше, в другом дворе.
Тут есть домики и горки как для самых маленьких…
…так и для детей постарше.
Площадка огорожена забором, с двух сторон посажен газон, есть видеонаблюдение и освещение.
Торжественное открытие состоялось 23 июля. Несмотря на дождь, пришло очень много малышей с родителями.
На строительство площадки потрачены средства только трех домов, но пользоваться ей могут все.
Также планируется создание собственной дворовой библиотеки, где люди могли бы обмениваться книгами.
Для этих целей вчера министр министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Владимир Никонов в рамках совместного проекта Фонда содействия реформированию ЖКХ и Российского книжного союза подарил две небольшие коробочки с книгами.
Украсят будущую библиотеку «Новый Завет», «Хочу читать» для учеников начальной школы, дамские романы, брошюра о Крыме, пособие по макияжу и прочие.
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