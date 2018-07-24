РЖД расширяет географию действия Делового проездного

Теперь услуга доступна для пассажиров, регулярно путешествующих на скоростных поездах «Стриж» в сообщении Москва — Нижний Новгород, а также на высокоскоростных поездах «Сапсан» в сообщении Москва — Тверь

Ранее пассажиры могли приобрести «Деловой проездной» только для оформления поездок между Москвой и Санкт-Петербургом

"Деловой проездной" ориентирован на часто путешествующих пассажиров и дает им ряд преимуществ: возможность приобретать билеты по фиксированному тарифу, позволяющему экономить до половины их стоимости, совершать поездки в любом из доступных по тарифному плану классов обслуживания, а также осуществлять возврат билетов без уплаты дополнительных сборов. Кроме того, владельцы проездного получают приветственные баллы программы "РЖД Бонус"

Стоимость «Делового проездного» зависит от количества поездок, класса обслуживания и срока действия карты. Предусмотрено три уровня участия: дорожные карты White, Gray и Black — для пассажиров поездов «Сапсан», а также «серебряный», «золотой» и «платиновый» проездной — для пассажиров поездов «Стриж». Подробнее о «Деловом проездном» можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».