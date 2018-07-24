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14-й фестиваль «Петроджаз» пройдет в Петербурге
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14-й фестиваль «Петроджаз» пройдет в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
С 27 по 29 июля в самом центре Петербурга, на площади Островского — пройдет 14-тый Международный музыкальный фестиваль «Петроджаз». Это одно из самых крупных международных событий в мире джазовой музыки: ежегодно фестиваль объединяет более 200 музыкантов из 10 стран мира, а количество зрителей стремится к 100 000.
Гости мероприятия смогут окунуться в уникальную атмосферу — это чудодейственная смесь музыки, танца, радости, общения, импровизации. Сегодня в фестивале участвуют не только музыкальные ансамбли, но и танцевальные студии, а география фестиваля шагнула за пределы России: уже не первый год «Петроджаз» проводится в Таллине и стал партнером Клайпедского джаз-фестиваля; планируется филиал фестиваля в Республике Сербской.
В этом году фестиваль собирается побить собственный рекорд — на него приедут более 25 коллективов из Аргентины, Дании, Норвегии, Испании, Германии, Израиля, Республики Сербской, Эстонии, Литвы, Латвии и, конечно же, России. Впервые примут участие норвежцы: они будут исполнять классический рок и блюз. Хедлайнер фестиваля — Ансамбль Давида Голощекина, получивший поистине всемирное признание.
Концерты будут проходить с 27 по 29 июля (с 15.15, 14.30 и 14.00 соответственно).
Любой желающий сможет пройти мастер-класс по джазовому танцу, которые будут вестись в перерывах между выступлениями музыкантов.
Лучше всего на фестиваль приходить всей семьей — ведь на два дня площадь Островского превратится в целый большой город под открытым небом — с картинными галереями, детскими площадками, интерактивными стендами и мастер-классами. Вход бесплатный для всех желающих.
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