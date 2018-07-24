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Глава Мордовии обсудил развитие туризма с вице-президентом компании Marriott по России и Казахстану
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Глава Мордовии обсудил развитие туризма с вице-президентом компании Marriott по России и Казахстану 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
23 июля глава Мордовии Владимир Волков обсудил вопросы сотрудничества и развития туристической сферы с вице-президентом компании Marriott International по России и Казахстану Штефаном Кюром. Об этом сообщает пресс-служба главы Мордовии.
По словам Владимира Волкова, отель Four Points by Sheraton в Саранске компании Marriott великолепно справился с задачей приема самых высоких гостей чемпионата мира по футболу, в числе которых были принцесса Японии и премьер-министр Португалии.
Вице-президент компании Marriott Штефан Кюр, в свою очередь, дал высокую оценку организации чемпионата в Саранске, созданной здесь инфраструктуре и заявил о готовности продолжить взаимовыгодное сотрудничество. В частности, было отмечено, что компания Marriott готова продвигать Мордовию на международном уровне. Стороны договорились, что будут совместно работать над созданием туристических продуктов.
«Подготовка к чемпионату стала импульсом для развития всех сфер жизни республики. Кардинально изменился облик Саранска, построены уникальные объекты — стадион, аэропорт, гостиницы, транспортные развязки, современные жилые кварталы. Мы доказали всему миру, что даже небольшой город может достойно справиться с мероприятием мирового масштаба», — отметил Владимир Волков. Глава республики подчеркнул, что сейчас нужно оперативно перейти к реализации концепции наследия чемпионата мира по футболу, в том числе в сфере туризма.
Напомним, 20 июля глава Мордовии Владимир Волков принял участие в совместном заседании совета при Президенте Российской Федерации по развитию физкультуры и спорта и наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет „Россия 2018“.
Фото: пресс-служба главы Мордовии
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