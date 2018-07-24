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В Северной Осетии по учебной тревоге подняты ракетчики
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В Северной Осетии по учебной тревоге подняты ракетчики 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Вооруженные ракетным комплексом «Искандер-М» подразделения Южного военного округа на территории Северной Осетии подняты по учебной тревоге.
«Подразделения ракетного соединения совершили марш в район сосредоточения. Особое внимание уделено совершенствованию слаженности подразделения и профессиональных навыков личного состава при перемещении к указанному району, маскировке боевых машин и преодолении зараженных участков местности», — уточнили в пресс-службе военного округа, передает ТАСС.
В маневрах участвуют свыше 300 военнослужащих, а также задействованы около 40 единиц военной техники и вооружений, включая комплексы «Искандер-М».
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