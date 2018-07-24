В Северной Осетии по учебной тревоге подняты ракетчики

Вооруженные ракетным комплексом «Искандер-М» подразделения Южного военного округа на территории Северной Осетии подняты по учебной тревоге.

«Подразделения ракетного соединения совершили марш в район сосредоточения. Особое внимание уделено совершенствованию слаженности подразделения и профессиональных навыков личного состава при перемещении к указанному району, маскировке боевых машин и преодолении зараженных участков местности», — уточнили в пресс-службе военного округа, передает ТАСС

В маневрах участвуют свыше 300 военнослужащих, а также задействованы около 40 единиц военной техники и вооружений, включая комплексы «Искандер-М».