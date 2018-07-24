Жить ли автоколонне №1310? Рязанское предприятие погрязло в долгах

Свою лепту в развал системы городского автобусного транспорта внесли неоправданно дешевый проезд, «измена» льготников и административные растраты. Сейчас кредиторская задолженность автоколонны составляет 239 млн рублей (в начале года было 230 млн рублей).

Себе в убыток

Как рассказал и.о. руководителя Автоколонны 1310 Андрей Михно, одна из главных причин работы в убыток — разница между экономически обоснованным тарифом и фактической стоимостью проезда. На снижение доходов автоколонны на 30%, по мнению Михно, повлиял и льготный проезд в коммерческих маршрутках с 1 июля 2017 года. И.о. директора признал, что из 22 маршрутов Рязани только два работают в ноль, остальные — убыточные.

Всего сейчас на балансе Рязанской автоколонны №1310 находятся 128 автобусов. Из них 39 машин особо большого класса, 78 — большого класса и 11 — среднего класса. Технически неисправных машин 11,7%. Это не мешает качественно перевозить пассажиров по маршрутам города согласно действующему расписанию.

«Простоев автобусов из-за нехватки топлива на предприятии нет, — рассказал начальник управления транспорта города Сергей Кулик . — А вот кредиторская задолженность перед поставщиками топлива есть. Сегодня она составляет более 125 млн рублей. Частично её удаётся погасить за счёт средств, которые дополнительно выделяют из городского бюджета, и оптимизации расходов предприятия».

Кстати, про оптимизацию. С начала 2018 в коллективе сократили семерых. Сейчас в автоколонне работают 613 человек, из которых 180 водителей и 159 кондукторов.

На широкую ногу

По сведениям управления транспорта, зарплату работникам предприятия не задерживают: выплачивают в установленные сроки и в полном объёме. Информацию подтверждают в прокуратуре

«По части задержки зарплат автоколонна у нас не фигурирует», — рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Рязанской области , старший помощник прокурора области Юлия Ромашкина.

А вот фиктивные договоры подряда были. В апреле 2018 года сотрудники полиции ОМВД России по Октябрьскому району Рязани провели оперативный розыск. Обнаружили растрату бюджетных денег на сумму 83 тысячи рублей. Администрация автоколонны составляла фиктивные договоры подряда на выполнение работ, а деньги шли на оплату административных штрафов, наложенных на руководителей автоколонны.

По фактам преступлений возбудили пять уголовных дел. Прокуратура признала возбуждение уголовных дел законным и обоснованным.

Сохранить или упразднить?

Помимо поставщиков топлива в кредиторах у автоколонны — УФНС по Рязанской области. Ей предприятие задолжало более 44 млн рублей. Налоговики просят признать муниципальное унитарное предприятие банкротом. Что намерены делать городские власти?

По словам и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова, администрация Рязани уже дважды не допускала банкротства МУПа и остановки его работы за счёт кредитования муниципальными предприятиями (для коммерческих банков автоколонна не привлекательна).

Как рассказал заместитель главы администрации Владимир Луканцов, в течение месяца назначат арбитражного управляющего и введут процедуру наблюдения. Это позволит совместно с руководством предприятия составить план финансового оздоровления автоколонны. А пока расходы оптимизировали за счёт сокращения маршрутной сети автобусов.

В июне 2018 года упразднили два автобусных маршрута: №5 «Ст. Рязань-2 — пос. Турлатово» и №128 «АВ „Приокский“ — Варские». В администрации заверяли, что отменять другие муниципальные автобусные маршруты не планируют, однако на днях руководство автоколонны проинформировало администрацию Рязанского района о прекращении с 1 августа обслуживания маршрута №156 сообщением Рязань — Полково.