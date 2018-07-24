«За победу и спорт»: южноуральский пенсионер потратил меньше 13 часов на 100-километровый марафон

Пенсионер из Миасса Владимир Герцог в честь 75-летия Курской битвы и 100-летия образования физкультурного движения в Челябинской области пробежал марафон. Дистанцию в 100 километров 400 метров спортсмен преодолел за 12 часов 50 минут. Опорой и поддержкой Владимиру Александровичу стали десятилетний внук Илья и предприниматель, спортсмен Валерий Москвин, сообщил пресс-секретарь регионального Минспорта Виталий Визаулин.

Марафон преодолевается легче, когда рядом близкие люди и единомышленники

Владимир Герцог стартовал в шесть часов утра из Миасса. Погода в этот момент была плохой, но пенсионера это не остановило.

— В Миассе шёл холодный промозглый дождь и дул ветер, температура была 14 градусов. Забег осложнялся тем, что ноги постоянно были мокрые. Бежать было нелегко. С утра ещё было спокойно на трассе, а ближе к обеду увеличился поток машин на дороге. Особенно препятствия создавали многотонные фуры: после их проезда постоянно приходилось отскакивать в обочину дороги, — рассказал марафонец.

Особенно сложно было бежать по трассе — много машин, от фур приходилось то и дело отпрыгивать на обочину

Чтобы восполнить силы, Владимир Александрович останавливался каждые 25 километров. Только во время этих коротких перерывов он мог перекусить и попить воды. В Ларино к марафонцу присоединился Валерий Москвин, а в Косогорке — внук Илья Чудинов. Втроём они финишировали возле дворца культуры «Колос» в селе Уйское. Там их встречали с подарками и цветами родственники, близкие, сотрудники районной газеты, спортсмены, предприниматели.

Триумфальный финиш в Уйском

Уже позже марафонцы возложили все подаренные им цветы к мемориалу павших героев.

Этот марафон не первый у Владимира Герцога. В 2007 году он уже преодолевал серьёзную дистанцию в Челябинске на соревнованиях «Самопреодоление». Тогда результат составил 12 часов 7 минут.

Марафон состоялся в честь 75-летия победы на Курской дуге и 100-летия образования физкультурного движения в области

В этот раз трасса была сложнее за счёт перепада высот.

— Я всегда в спортивной форме, но последние три недели перед марафоном старался бегать по горной местности, потому что мне нужно было пробежать гору Мукаш перед селом Ларино а также косогорскую горку, — объяснил Владимирович Александрович.