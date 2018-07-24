Пенсионерка сгорела в собственном доме в Выксе

Пожар в жилом доме, который вспыхнул в поселке Унор городского округа Выкса , унес жизнь 89-летней женщины. Тело пенсионерки было обнаружено на пепелище. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация о пожаре поступила в Центр управления в кризисных ситуациях около пяти часов утра. Когда на место происшествия прибыли первые подразделения, дом уже был объят огнем. В тушении пожара было задействовано 13 человек и четыре единицы техники. К сожалению, спасти пожилую хозяйку уже не удалось.

По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за неисправного электрооборудования.

Напомним, на улице Васюнина из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 23 человека.