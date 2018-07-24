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В Ростовской области за 1 млрд руб проведут капремонт образовательных учреждений
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В Ростовской области за 1 млрд руб проведут капремонт образовательных учреждений 

Деловое сообщество 1 час назад
В Ростовской области на капитальный ремонт образовательных учреждений в текущем году из средств федерального и регионального бюджетов выделено более 1 млрд руб. Об этом рассказал первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов. За указанную сумму будут отремонтированы 16 школ, 6 детских садов и одно учреждение дополнительного образования.
В правительстве Ростовской области подчеркнули, что в пять муниципальных образований региона направили 46 млн руб из резервного фонда бюджета. Эти средства пойдут на проведение работ по семи объектам.
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