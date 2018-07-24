В Орске новая система платы за ЖКУ привел к очередям и неразберихе

Неразбериха продолжается с мая — именно тогда во втором по величине городе Оренбуржья начал работу новый оператор по приему коммунальных платежей. Руководство местного филиала «Системы „Город“ заверяло, что отныне квитанции будут максимально „прозрачными“ и понятными для потребителей: вместо нескольких квитков орчане станут получать один с подробно расписанной структурой платежей. Однако на деле все вышло наоборот.

Получив первые платежки от нового оператора, горожане испытали настоящий шок. У многих суммы квартплаты по сравнению с предыдущим месяцем возросли вдвое и более, а у некоторых собственников достигли аж 15-16 тысяч рублей.

— Я аккуратно вношу платежи каждый месяц. А тут узнала, что за мной, оказывается, висит долг с марта 2017 года, — поделилась пенсионерка Маргарита Сторожева.

Возмущенные люди направились в абонентские отделы за разъяснениями, однако выяснилось: добиться справедливости будет непросто: у дверей толпились огромные очереди. Следует отметить, что абонентских счетов в Орске — более 80 тысяч. Многие собственники, безуспешно простояв к заветному окошку в душном и тесном коридоре весь день, вспомнили советский опыт и стали составлять списки очередников, но назавтра их пришлось переписывать заново: счет шел на тысячи. В длинных очередях вместе со всеми стояли пожилые люди и инвалиды.

В ответ на многочисленные жалобы собственников администрация города провела специальный брифинг. Представители компании-оператора заверили, что нынешние трудности — явление временное. Ошибки в расчетах связаны с разночтениями в базах данных, полученных от предшественников, а также с тем, что схема начисления платежей изменилась. Если раньше собственники видели в квитанциях итоговые цифры, то теперь начисления разбиты по отдельным услугам.

— Прежде житель Орска получал квитанцию, где была указана итоговая сумма, к примеру 2300 рублей, и не обращал внимания на строку ниже, где указывалось: „Переплата за содержания жилья — 4800 рублей, за тепло — 5200 рублей, долг водоканалу — 7500 рублей“. Откуда долг? Человек заплатил, а до поставщика деньги не дошли. А переплата в строчке „содержание жилья“ — это аванс, — объяснял гендиректор компании-оператора Александр Ковалев . — В новых же квитанциях платежи выделены из общей структуры. Но алгоритм работает так, что даже если будет 100 миллионов аванса и 10 тысяч рублей долга, машина выдает: плати 10 тысяч рублей. Мы сформируем базу, договоримся с поставщиками и эту тему закроем.

Изменение алгоритма расчетов привело еще и к тому, что почта и банки перестали принимать платежи. Спустя некоторое время им удалось перейти на новую систему. Из-за массовых ошибок в квитанциях в Орске ввели трехмесячный мораторий на начисление пени по квартплате — в этот срок управляющие компании и ресурсные организации должны завершить сверку данных и полностью устранить сбои при расчетах за ЖКУ. Руководство города заверяло, что в июле по некорректно начисленным суммам будет сделан перерасчет. Однако через месяц ситуация повторилась: после получения платежек за июнь в абонентских отделах вновь столпились очереди возмущенных горожан.

— Я вдова и многодетная мать, у меня пятеро детей. В прошлом месяце мне принесли квитанцию, в которой значился долг за тепло, несмотря на то что я всегда все полностью оплачиваю. Думала, что в июле ошибку исправят, но все осталось по-прежнему. В этом месяце мне надо продлить субсидию, но я не могу этого сделать из-за долга, — поделилась орчанка Надежда Поддубная.

В ситуацию были вынуждены вмешаться власти региона. На совещании, где обсуждалась неразбериха с платежами в Орске, губернатор области Юрий Берг отметил, что прежде всего необходимо было подумать о людях.

— График работы и число абонентских отделов, очереди, в которых люди стоят с самого утра, расхождения в квитанциях — все это говорит о том, что „Система „Город“ не подготовилась к началу работы в Орске, — констатировал он.

Следует отметить: на сегодня в городе действуют три абонентских пункта оператора, готовится к открытию четвертый. По требованию губернатора рабочий день в них был продлен до 20 часов, в том числе и по субботам. Кроме того, принято решение, что неточности в квитанциях не повлияют на получение горожанами единой денежной компенсации (ЕДК) по оплате за ЖКУ. То есть если за потребителем не числилась задолженность до перехода на оплату ЖКУ через „Систему „Город“, то ЕДК ему положена, даже если в квитанции вдруг появились долги.

Кстати

Задать вопросы по начислению платы за ЖКУ жители Орска могут по телефону контакт-центра: 8 (3537) 224-035 или по номеру телефона горячей линии „Системы „Город“: 8 (800) 200-88-96 (указан на оборотной стороне платежного документа).