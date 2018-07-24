В трех районах Вологодчины могут ввести четвертый класс пожарной опасности

Критическая обстановка складывается в Великоустюгском, Нюксенском и Никольском районах. Данную меру могут ввести уже к концу недели. При этом действующих лесных пожаров в регионе сейчас нет.

«Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 15 лесных пожаров на площади 5,36 га. Все пожары ликвидированы в течение первых суток после обнаружения. По данным информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоз, на сегодняшний день на территории области установился 2-3 класс пожарной опасности. К концу недели ожидается установка 4 класса пожарной опасности в Великоустюгском, Никольском, Нюксенском районах, третий класс — в Тарногском и Кичм-Городецком районах», — рассказал Роман Марков

За минувшую неделю в области был обнаружен пожар в лесах Чагодощенского района. Площадь возгорания составила 0,09 га. Пожар, возникший по вине людей, ликвидировали силами специалистов лесной охраны.

Сейчас леса Вологодчины патрулируют с помощью авиатехники. Специалисты рекомендуют в жаркую погоду отказаться от разведения в лесу костров, пала травы, курения. Недопустимо оставлять костер без присмотра или непотушенным. О возгораниях необходимо сообщать по телефонам: 8-800-100-94-00 или 112.