В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве пятилетней девочки

По данным следствия, к расправе над девочкой может быть причастен сосед семьи. Его подозревают в изнасиловании и убийстве девочки.

Как сообщает канал Mash, 28-летний Александр Семин попал в объективы камер видеонаблюдения. В квартире Семина во время обыска обнаружили подозрительные пятна на диване. Одежда подозреваемого была замочена в тазу в ванной.

Вину Семин не признал, однако соседи утверждают, что неоднократно обращались в полицию с заявлениями — подозреваемый пугал их детей. После того, как эти данные появились в СМИ, СКР начал проверку работы правоохранителей.