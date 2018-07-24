В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве пятилетней девочки 

По данным следствия, к расправе над девочкой может быть причастен сосед семьи. Его подозревают в изнасиловании и убийстве девочки.
Как сообщает канал Mash, 28-летний Александр Семин попал в объективы камер видеонаблюдения. В квартире Семина во время обыска обнаружили подозрительные пятна на диване. Одежда подозреваемого была замочена в тазу в ванной.
Вину Семин не признал, однако соседи утверждают, что неоднократно обращались в полицию с заявлениями — подозреваемый пугал их детей. После того, как эти данные появились в СМИ, СКР начал проверку работы правоохранителей.
Напомним, спортивную сумку, в которой находилось тело ребенка, обнаружили в понедельник, 23 июля, в Серпухове. Как сообщает управление СКР Подмосковья, девочка пропала 22 июля с детской площадки, расположенной рядом с домом. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК — убийство малолетнего. На месте происшествия работает группа следователей и криминалистов. Назначена судмедэкспертиза для определения точной причины смерти ребенка..