Ещё
Названа причина смерти 5-летней жертвы серпуховского маньяка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп обрушил рубль
Трамп обрушил рубль

Названа причина смерти 5-летней жертвы серпуховского маньяка 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Пятилетняя девочка, похищенная на днях в подмосковном Серпухове, погибла от асфиксии. Заключение экспертов передано родственникам погибшего ребенка.
Эксперты подтвердили информацию об изнасиловании девочки. Кроме того, в заключении сказано, что ребенок скончался в результате асфиксии, которая произошла вследствие попадания инородного тела в дыхательные пути.
22 июля девочка гуляла на детской площадке вместе с бабушкой. Пожилая женщина оставила внучку играть, а сама побежала в магазин за продуктами. Вернувшись через 20 минут, бабушка девочки не нашла. В районе сразу же развернули поиски.
23 июля тело ребенка нашли в овраге у железной дороги — оно было упаковано в спортивную суму. Вскоре задержали подозреваемого — проживавшего в том же дворе Александра Семина. Главной уликой против него стала запись камер наблюдения. На ней видно, как Семин спокойно идет по городу со спортивной сумкой, а затем скидывает ее в овраг, передает Life.ru.
Когда полиция нагрянула к нему домой, Александр стирал одежду — прежде вымыв диван. Стертые локти и колени он объяснил тем, что работал в огороде. Однако подозрения следователей подтвердили рассказы детей. По их словам, Семин часто крутился вокруг игровой площадки. Он часами наблюдал за детьми и пытался с ними заговорить — но ребята его боялись и убегали.
Позже бывшая любовница Семина сообщила, что он хранил дома наркотики и устраивал драки. роме того, у маньяка случались приступы агрессии — по словам девушки, ей приходилось прятать ножи. А уже в изоляторе у подозреваемого вскрылись гомосексуальные наклонности — он разделся догола и предлагал сокамернику заняться сексом.
Подписывайтесь на наш канал в «Яндекс. Дзене!»
Дни.ру: последние новости
"Что за жуткий качок": новое тело Урганта ошарашило народ Преобразившаяся Жасмин вышла в свет после похудения Огромный камень выпал из Стены Плача во время молитвы (видео)
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый мегамост РФ и другие события дня20
Трамп обрушил рубль
Россия стянула военную технику к западным рубежам474
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть175
Тяжелобольная Терехова не может говорить28
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение