Угроза обрушения? На трассе в Челябинской области ограничили движение

На 268 километре автомобильной дороге Бирск — Тастуба — Сатка ограничили движение. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

Трассу закрыли в поселке Айлино Сосновского района. По данным ведомства, там произошло повреждение моста, и теперь движение по этому участку небезопасно для машин.

По автодороге не смогут проехать грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн, а также автобусы с пассажирами. Другие виды транспорта будут пропускать лишь с соблюдением дополнительных мер предосторожности.

Госавтоинспекция Челябинской области предлагает заранее продумывать свой маршрут и не планировать поездки по указанному опасному участку дороги, так как варианты его объезда в поселке Айлино отсутствуют», — прокомментировали в региональном управлении ГИБДД.

Когда движение будет возобновлено, не уточняется.

Фото: пресс-служба Госавтоинпекции Челябинской области