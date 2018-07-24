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Угроза обрушения? На трассе в Челябинской области ограничили движение
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Угроза обрушения? На трассе в Челябинской области ограничили движение 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На 268 километре автомобильной дороге Бирск — Тастуба — Сатка ограничили движение. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.
Трассу закрыли в поселке Айлино Сосновского района. По данным ведомства, там произошло повреждение моста, и теперь движение по этому участку небезопасно для машин.
По автодороге не смогут проехать грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн, а также автобусы с пассажирами. Другие виды транспорта будут пропускать лишь с соблюдением дополнительных мер предосторожности.
«Госавтоинспекция Челябинской области предлагает заранее продумывать свой маршрут и не планировать поездки по указанному опасному участку дороги, так как варианты его объезда в поселке Айлино отсутствуют», — прокомментировали в региональном управлении ГИБДД.
Когда движение будет возобновлено, не уточняется.
Фото: пресс-служба Госавтоинпекции Челябинской области
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