Из-за ремонта моста в Челябинской области ограничат движение на трассе в Башкирии

Челябинской области на 268 км дороги Бирск — Тастуба — Сатка поломался мост и теперь в поселке Айлино введено ограничение движения. Данная автодорога обеспечивает транспортную связь между Саткинским районом Челябинской области и Кигинским районом нашей республики.

— Временное ограничение движения установлено для грузовых автомобилей разрешённой максимальной массой свыше 12 тонн, а также для автобусов с пассажирами. Движение других видов транспортных средств будет осуществляться с соблюдением дополнительных мер предосторожности, — рассказал главный госавтоинспектор Башкирии

Дорожные рабочие постараются в кротчайшие сроки отремонтировать мост

Стоит заранее продумывать свой маршрут и не планировать поездки по указанному опасному участку дороги. Варианты объезда в поселке Айлино отсутствуют.

Кстати, по данным Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству, сейчас в республике ведётся работа ещё по десяти мостам.

Самый крупный объект в этом списке — мост через реку Уфу, который строится в Караидельском районе. Он является частью автодороги Бирск — Тастуба — Сатка — одной из «юбилейных» строек к 100-летию Башкирии.

Также ведётся реконструкция мостов через реку Малый Ик (Кугарчинский район) и реку Янгельку (Абзелиловский район). Продолжается ремонт мостов в Бакалинском (река Матинка), Белокатайском (река Вас-Елга), Буздякском (река Чермасан), Гафурийском (река Белая), Калтасинском (реки Гарейка и Суваляш), Кушнаренковском (река Ахта) районах республики.