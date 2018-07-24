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В Тверской области пройдёт 8-й фестиваль живой истории «Былинный берег»
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В Тверской области пройдёт 8-й фестиваль живой истории «Былинный берег» 

tvernews.ru 1 час назад
27-29 июля на берегу Волги у деревни Топорок в Кимрском районе пройдёт 8-й фестиваль исторической реконструкции «Былинный берег», на который приедет около 1000 участников клубов исторической реконструкции из России, стран СНГ, Европы. Ожидается, что гостями фестиваля станут несколько тысяч человек.
На сегодняшний день «Былинный берег» — крупнейший летний фестиваль исторической реконструкции, посвящённым эпохе Древней Руси. Зрители смогут увидеть воссозданную в деталях жизнь Руси IX-XI вв., посетить военный полевой лагерь, устроенный по принципу «живой истории».
27 июля на площадке «Былинного берега» пройдут концертная программа и реконструкторские бои.
28 июля, в основной день фестиваля, гости увидят воинские поединки и боевую высадку с ладьи, массовые сражения, в том числе реконструкцию столкновения дружины русичей с варягами. Также состоятся турнир «Древнерусский жим-2018», турнир по стрельбе из лука, конкурсы «Былинная борода» и «Былинная коса», выступления лучших этнографических коллективов и фолк-исполнителей России, театрализованные постановки, мастер-классы по раннесредневековым ремёслам, конкурсы костюма и вооружения, красочное фаер-шоу.
Желающие смогут поплавать на боевой ладье викингов, покататься на лошадях. Для детей разработана специальная программа. На берегу Волги организован кемпинг с парковкой, где можно будет разбить палатку.
29 июля продолжатся выступления реконструкторов и концертная программа, пройдёт представление исторического костюма.
Фестиваль «Былинный берег» нацелен на сохранение исторических и культурных связей скандинавских, финно-угорских и славянских народов. Территория, которая прилегает к месту его проведения, является подтвержденным местом поселений скандинавов на Верхней Волге (селища Пекуново и Медведицкое).
Подробная информация о программе «Былинного берега-2018» — на сайте 10vek.ru и страницах фестиваля в соцсетях.
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