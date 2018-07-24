В Тверской области пройдёт 8-й фестиваль живой истории «Былинный берег»

27-29 июля на берегу Волги у деревни Топорок в Кимрском районе пройдёт 8-й фестиваль исторической реконструкции «Былинный берег», на который приедет около 1000 участников клубов исторической реконструкции из России , стран СНГ, Европы. Ожидается, что гостями фестиваля станут несколько тысяч человек.

На сегодняшний день «Былинный берег» — крупнейший летний фестиваль исторической реконструкции, посвящённым эпохе Древней Руси. Зрители смогут увидеть воссозданную в деталях жизнь Руси IX-XI вв., посетить военный полевой лагерь, устроенный по принципу «живой истории».

27 июля на площадке «Былинного берега» пройдут концертная программа и реконструкторские бои.

28 июля, в основной день фестиваля, гости увидят воинские поединки и боевую высадку с ладьи, массовые сражения, в том числе реконструкцию столкновения дружины русичей с варягами. Также состоятся турнир «Древнерусский жим-2018», турнир по стрельбе из лука, конкурсы «Былинная борода» и «Былинная коса», выступления лучших этнографических коллективов и фолк-исполнителей России, театрализованные постановки, мастер-классы по раннесредневековым ремёслам, конкурсы костюма и вооружения, красочное фаер-шоу.

Желающие смогут поплавать на боевой ладье викингов, покататься на лошадях. Для детей разработана специальная программа. На берегу Волги организован кемпинг с парковкой, где можно будет разбить палатку.

29 июля продолжатся выступления реконструкторов и концертная программа, пройдёт представление исторического костюма.

Фестиваль «Былинный берег» нацелен на сохранение исторических и культурных связей скандинавских, финно-угорских и славянских народов. Территория, которая прилегает к месту его проведения, является подтвержденным местом поселений скандинавов на Верхней Волге (селища Пекуново и Медведицкое).

Подробная информация о программе «Былинного берега-2018» — на сайте 10vek.ru и страницах фестиваля в соцсетях.