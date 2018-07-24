В Челябинске реконструируют дом XIX века

Челябинске архитекторы отреставрируют старинный дом XIX века по адресу Российская, 86. Одноэтажное деревянное строение очистят от облупившейся краски, а затем обновят его фасад. За дело возьмутся участники всероссийского фестиваля исторического восстановления среды " Том Сойер фест", который в этом году состоится в 25 городах России

— За три года существования фестиваль провели в 11 городах России, восстановили 29 домов и создали 6 арт-объектов, — сообщают организаторы феста.

Активисты уже получили разрешение от собственника и администрации. Сейчас команда из десяти человек работают над составлением сметы и созданием макета. К ним могут присоединиться и другие добровольцы, заинтересованные в преображении старинного здания.

— «Заручейная часть» Челябинска в квартале улиц Российская, Миасская, Красноармейская и Нагорная — единственное место в центре города с 20 одноэтажными деревянными домами ХIХ–ХХ веков застройки, не тронутыми современной застройкой. Цель фестиваля не отремонтировать дом полностью, а выявить его потенциал, — рассказала организатор «Том Сойер Фест» в Челябинске Галина Зубаирова.

Фестиваль откроется 3 августа в 19:00 возле дома на Российской. Всех желающих приглашают на встречу, чтобы познакомиться с командой, посмотреть фильм о фесте и узнать больше о дальнейших действиях в проекте. А если вы хотите стать частью команды и помочь, как они сами говорят «средствами, материалами, руками или морально», обращайтесь к организатору.