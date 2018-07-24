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Права на управление МКД по представлению ГЖИ лишились 12 управляющих компаний за ненадлежащее исполнение обязательств
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Права на управление МКД по представлению ГЖИ лишились 12 управляющих компаний за ненадлежащее исполнение обязательств 

Информационный портал Свердловской области 1 час назад
По представлению Госжилстройнадзора Свердловской области, 12 управляющих компаний-банкротов региона лишились права на управление многоквартирными домами (МКД).
Напомним, возможность лишения УК права на управление МКД у органов государственного жилищного надзора появилась с 2018 года. В соответствии с действующим законодательством, основаниями для аннулирования у управляющей организации лицензии может быть ненадлежащее исполнение ею своих обязательств по управлению вверенным ей жилфондом, а также решение суда о признании компании банкротом.
Решением суда лицензии аннулированы у ООО «Городская объединенная компания» (Кушва), ООО УК «СУЭРЖ-СК» (Екатеринбург), ООО УК «ЖКХ» (Реж), ЗАО «УК „Екатеринбург“, ООО „Управляющая компания „Красный Двор“ (Екатеринбург), ООО „Управляющая компания Дзержинского района“ (Нижний Тагил), ООО „УК „Веста“ (Североуральск), ООО „УК „Магнитка“ (Первоуральск), ООО „Туринская управляющая компания“ (Туринск), ООО Муниципальная управляющая компания „Уютный город“ (Богданович), ООО „УК Энергетик“ (Нижняя Тура) и еще одна УК Нижней Туры — ООО „Энергетик“.
В общей сложности с начала 2018 года департаментом Госжилстройнадзора в Свердловской области выявлено 26 управляющих компаний-банкротов. Из их управления исключено 473 многоквартирных дома. Иски в суд об аннулировании лицензий были поданы в отношении 19 организаций. В результате 12 компаний разрешений на управление МКД лишены, три УК отказались от этой деятельности добровольно, по четырем лицензиатам дела находятся в процессе рассмотрения. В отношении оставшихся семи компаний эта процедура оказалась невозможной по причине отсутствия в их управлении жилфонда.
Вторая волна аннулирования лицензий, отметили в Госжилстройнадзоре, коснется управляющих организаций, которые за последние полгода так и не приступили к управлению домами.
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