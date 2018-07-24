Права на управление МКД по представлению ГЖИ лишились 12 управляющих компаний за ненадлежащее исполнение обязательств

По представлению Госжилстройнадзора Свердловской области , 12 управляющих компаний-банкротов региона лишились права на управление многоквартирными домами (МКД).

Напомним, возможность лишения УК права на управление МКД у органов государственного жилищного надзора появилась с 2018 года. В соответствии с действующим законодательством, основаниями для аннулирования у управляющей организации лицензии может быть ненадлежащее исполнение ею своих обязательств по управлению вверенным ей жилфондом, а также решение суда о признании компании банкротом.

Решением суда лицензии аннулированы у ООО «Городская объединенная компания» ( Кушва ), ООО УК «СУЭРЖ-СК» ( Екатеринбург ), ООО УК «ЖКХ» (Реж), ЗАО «УК „Екатеринбург“, ООО „Управляющая компания „Красный Двор“ (Екатеринбург), ООО „Управляющая компания Дзержинского района“ (Нижний Тагил), ООО „УК „Веста“ ( Североуральск ), ООО „УК „Магнитка“ ( Первоуральск ), ООО „Туринская управляющая компания“ ( Туринск ), ООО Муниципальная управляющая компания „Уютный город“ (Богданович), ООО „УК Энергетик“ (Нижняя Тура) и еще одна УК Нижней Туры — ООО „Энергетик“.

В общей сложности с начала 2018 года департаментом Госжилстройнадзора в Свердловской области выявлено 26 управляющих компаний-банкротов. Из их управления исключено 473 многоквартирных дома. Иски в суд об аннулировании лицензий были поданы в отношении 19 организаций. В результате 12 компаний разрешений на управление МКД лишены, три УК отказались от этой деятельности добровольно, по четырем лицензиатам дела находятся в процессе рассмотрения. В отношении оставшихся семи компаний эта процедура оказалась невозможной по причине отсутствия в их управлении жилфонда.

Вторая волна аннулирования лицензий, отметили в Госжилстройнадзоре, коснется управляющих организаций, которые за последние полгода так и не приступили к управлению домами.