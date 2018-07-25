На II Евразийском женском форуме соберутся представительницы ста стран

Таврический дворец в Санкт-Петербурге готовится ко II Евразийскому женскому форуму — мероприятие пройдёт 19-21 сентября. И если на первый, прошедший в 2016 году, приехало около 700 человек из 80 стран, то на втором ждут намного больше гостей.

«На сегодня уже подтверждено участие представительниц ста государств, — сообщил генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Юрий Осипов . — Но думаю, их будет больше, регистрация ещё продолжается. Мероприятие получается большим, серьёзным».

Основной темой форума станут глобальная безопасность и устойчивое развитие. Женщины со всего мира планируют обсудить около 40 волнующих их вопросов, в том числе инновации в культуре, социальный прогресс, волонтёрское движение и цифровизацию жизни.