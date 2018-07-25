Ещё
На II Евразийском женском форуме соберутся представительницы ста стран
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На II Евразийском женском форуме соберутся представительницы ста стран 

Парламентская газета 26 минут назад
Фото: Парламентская газета
Таврический дворец в Санкт-Петербурге готовится ко II Евразийскому женскому форуму — мероприятие пройдёт 19-21 сентября. И если на первый, прошедший в 2016 году, приехало около 700 человек из 80 стран, то на втором ждут намного больше гостей.
«На сегодня уже подтверждено участие представительниц ста государств, — сообщил генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Юрий Осипов. — Но думаю, их будет больше, регистрация ещё продолжается. Мероприятие получается большим, серьёзным».
Основной темой форума станут глобальная безопасность и устойчивое развитие. Женщины со всего мира планируют обсудить около 40 волнующих их вопросов, в том числе инновации в культуре, социальный прогресс, волонтёрское движение и цифровизацию жизни.
Евразийский женский форум соберёт ведущих женщин-политиков, учёных, лидеров крупнейших общественных организаций. Его организуют Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея СНГ.
Парламентская газета: последние новости
Россияне с начала 2018 года выиграли в лотерею более 860 млн рублей Директор аналитического центра «Роскосмоса» подал в отставку Биомедицинские клеточные продукты будут под контролем государства
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип176
Маликов поразил сенсационным признанием о геях227
Заявление Лолиты грозит международным скандалом400
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой88
Крымский мост начал отделяться от Крыма812
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Наука и техника
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение