Жителям ЮЗАО показали класс джигитовки и фланкировки

На большой поляне «Усадьбы „Воронцово“ выступили конники из Кремлевской школы верховой езды.

Программу подготовила один из ведущих дрессировщиков лошадей, выдающаяся цирковая артистка Раиса Шанина. Наездники скакали стоя на седле — причем не только на одной, но и на двух лошадях сразу, а также продемонстрировали элементы „высшего пилотажа“ выездки: испанский шаг, ходьбу боком, собранную рысь и галоп. Кони вставали на „свечку“ и даже кланялись по команде всадников. Также конники показали приемы фланкировки — искусства владения саблей, которым веками гордились русские казаки. В этом деле особо проявила себя Юлия Калинина . А еще в отдельном вольере каждый желающий мог научиться причесывать и седлать лошадей.

Интересно, что программа, отработанная Кремлевской школой верховой езды в Воронцовском парке, в конце августа будет представлена на Красной площади в рамках фестиваля „Спасская башня“. Конники планируют провести в ЮЗАО еще одно показательное выступление, так что те, кому не удалось посетить это захватывающее шоу в первый раз, смогут сделать это в субботу, 28 июля, в 13.00. Площадка та же, вход свободный.