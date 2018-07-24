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Жителям ЮЗАО показали класс джигитовки и фланкировки
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Жителям ЮЗАО показали класс джигитовки и фланкировки 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
На большой поляне «Усадьбы „Воронцово“ выступили конники из Кремлевской школы верховой езды.
Программу подготовила один из ведущих дрессировщиков лошадей, выдающаяся цирковая артистка Раиса Шанина. Наездники скакали стоя на седле — причем не только на одной, но и на двух лошадях сразу, а также продемонстрировали элементы „высшего пилотажа“ выездки: испанский шаг, ходьбу боком, собранную рысь и галоп. Кони вставали на „свечку“ и даже кланялись по команде всадников. Также конники показали приемы фланкировки — искусства владения саблей, которым веками гордились русские казаки. В этом деле особо проявила себя Юлия Калинина. А еще в отдельном вольере каждый желающий мог научиться причесывать и седлать лошадей.
Интересно, что программа, отработанная Кремлевской школой верховой езды в Воронцовском парке, в конце августа будет представлена на Красной площади в рамках фестиваля „Спасская башня“. Конники планируют провести в ЮЗАО еще одно показательное выступление, так что те, кому не удалось посетить это захватывающее шоу в первый раз, смогут сделать это в субботу, 28 июля, в 13.00. Площадка та же, вход свободный.
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