Директора пятигорских МУПов скрыли от налоговой свои автомобили и доходы

Директора муниципальных учреждений в Пятигорске подали в налоговую недостоверные декларации, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе региональной прокуратуры

Проверка показала, что ряд руководителей МУПов не задекларировали доходы от продажи имущества, а также автомобили — свои и супругов. Сведения о доходах они обязаны предоставлять ежегодно до 30 апреля.

Таким образом, в ходе прокурорской проверки, директора муниципальных учреждений образования, культуры и спорта получили восемь предостережений о недопустимости нарушения закона «О противодействии коррупции».

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