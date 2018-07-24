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Директора пятигорских МУПов скрыли от налоговой свои автомобили и доходы
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Директора пятигорских МУПов скрыли от налоговой свои автомобили и доходы 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Директора муниципальных учреждений в Пятигорске подали в налоговую недостоверные декларации, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.
Проверка показала, что ряд руководителей МУПов не задекларировали доходы от продажи имущества, а также автомобили — свои и супругов. Сведения о доходах они обязаны предоставлять ежегодно до 30 апреля.
Таким образом, в ходе прокурорской проверки, директора муниципальных учреждений образования, культуры и спорта получили восемь предостережений о недопустимости нарушения закона «О противодействии коррупции».
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