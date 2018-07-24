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Участники программы «Федеральная практика» встретились с министром промышленности и торговли РФ
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Участники программы «Федеральная практика» встретились с министром промышленности и торговли РФ 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Глава Минпромторга отметил необходимость обмена опытом и идеями между федеральным Министерством и регионами. «Подобные программы стажировки дают возможность в дальнейшем реализовать полученные знания на практике, а также синхронизировать проекты с федеральной повесткой, в частности, анализировать собственные региональные планы развития промышленности и встраивать в федеральный план Министерства для построения единой стратегии развития промышленности», — подчеркнул Денис Мантуров.
За время стажировки участники программы посетили сессии по отраслевым тематикам Минпромторга, прошли практическое занятие по заполнению информации в государственной информационной системе «Промышленность», осмотрели промышленную инфраструктуру в Технополисе «Москва», где получили информацию о преимуществах создания промышленных кластеров, технопарков и индустриальных парков, и о мерах поддержки, оказываемых Минпромторгом России для данных промышленных комплексов.
"Федеральная практика" — это канал прямого взаимодействия с ответственными сотрудниками Минпромторга РФ, возможность обсудить значимые для Субъекта вопросы и чётче понять требования к работе со стороны коллег. Полезным было изучение опыта Минпромторга по организации проектной деятельности, рекомендации по мерам государственной поддержки участников Кластера производителей автокомпонентов, по стимулированию несырьевого экспорта", — отметил Николай Брусникин.
По словам главы областного минпрома в ближайшее время должны произойти изменения в инструментарии СПИК, также планируется и расширение мер господдержки. Это должно способствовать более эффективной реализации промышленной политики в Самарской области в части заключения соответствующих инвестконтрактов с группой предприятий, например, поставщиков автокомплектующих и их обязательствами по внедрению новых технологий и обеспечению качества продукции.
"Важными для увеличения выпуска продукции, а значит и увеличения числа рабочих мест, являются также принимаемые меры по субсидированию транспортных издержек при поставках автомобилей, автобусов, транспортной техники в отдаленные регионы страны", — подчеркнул Николай Брусникин.
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