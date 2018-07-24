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Асимметричный шутер Aftercharge вступает в стадию ЗБТ
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Асимметричный шутер Aftercharge вступает в стадию ЗБТ 

MMO13 1 час назад
Фото: MMO13
Спустя 2 года и 4 месяцев разработки компания Chainsawesome Games готова представить бета-версию Aftercharge. Закрытое бета-тестирование стартует 3 августа в 17:00 MSK, а завершится 7 числа в 5:00 MSK. Принять участие смогут только владельцы персональных компьютеров, хотя релиз запланирован также на Xbox One и Nintendo Switch. Ключи для активации в Steam раздают в официальной группе в Discord.
Aftercharge представляет собой асимметричный многопользовательский шутер от первого лица научно-фантастическом сеттинге. Одна команда выступает в роли людей, использующих привычное для жанра огнестрельное оружие, тогда как их противники управляют невидимыми роботами, атакующими в ближнем бою. Игра будет продаваться за $20 и выйдет в августе 2018 года на вышеупомянутых платформах.
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