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Пожар в торговых точках у станции Монино не повлиял на движение поездов на МЖД
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Пожар в торговых точках у станции Монино не повлиял на движение поездов на МЖД 

Москва24 58 минут назад
Фото: Москва24
Пожар в торговых точках у станции Монино не повлиял на движение поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщили в пресс-службе столичной магистрали.
Как уточнили представители МЖД, возгорание началось на территории, не принадлежащей железной дороге. «Информация, появившаяся в социальных сетях и СМИ, что из-за пожара было приостановлено движение поездов на станции Монино не соответствует действительности», — подчеркнули в пресс-службе магистрали.
Согласно данным ЦППК, пассажиров пропускают на платформы через турникетные павильоны в штатном режиме.
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