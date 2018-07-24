Пожар в торговых точках у станции Монино не повлиял на движение поездов на МЖД

Пожар в торговых точках у станции Монино не повлиял на движение поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщили в пресс-службе столичной магистрали.

Как уточнили представители МЖД, возгорание началось на территории, не принадлежащей железной дороге. «Информация, появившаяся в социальных сетях и СМИ, что из-за пожара было приостановлено движение поездов на станции Монино не соответствует действительности», — подчеркнули в пресс-службе магистрали.

Согласно данным ЦППК, пассажиров пропускают на платформы через турникетные павильоны в штатном режиме.