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Сауль Альварес — о кленбутероле: «Это была моя ошибка»
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Сауль Альварес — о кленбутероле: «Это была моя ошибка» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Vringe.com
Мексиканец Сауль Альварес отметил, что сам допустил ошибку, и кленбутерол попал в его организм из мексиканской говядины. По его словам, он слышал о такой проблеме, но не узнал об этом больше.
— Я не хочу искать виноватых, это была моя ошибка, — цитирует Альвареса ESPN. — Я не оценил риск, не позаботился о том, чтобы узнать больше о мексиканской говядине. Однако я сделал это ненамеренно. Я не применял допинг. Я бы никогда на это не пошел, так как бокс — моя жизнь. Это была ошибка и ничего более. Моя неосведомленность стала причиной. Я больше никогда не повторю подобной ошибки.
Напомним, в начале года Альварес попался на употреблении допинга и был дисквалифицирован на полгода. Сам мексиканец уверял, что не принимал допинг, а запрещенное вещество — кленбутерол — попало в его организм через зараженное мясо.
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