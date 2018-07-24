Сауль Альварес — о кленбутероле: «Это была моя ошибка»

Мексиканец Сауль Альварес отметил, что сам допустил ошибку, и кленбутерол попал в его организм из мексиканской говядины. По его словам, он слышал о такой проблеме, но не узнал об этом больше.

— Я не хочу искать виноватых, это была моя ошибка, — цитирует Альвареса ESPN. — Я не оценил риск, не позаботился о том, чтобы узнать больше о мексиканской говядине. Однако я сделал это ненамеренно. Я не применял допинг. Я бы никогда на это не пошел, так как бокс — моя жизнь. Это была ошибка и ничего более. Моя неосведомленность стала причиной. Я больше никогда не повторю подобной ошибки.

Напомним, в начале года Альварес попался на употреблении допинга и был дисквалифицирован на полгода. Сам мексиканец уверял, что не принимал допинг, а запрещенное вещество — кленбутерол — попало в его организм через зараженное мясо.