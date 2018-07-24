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Альварес признал вину в истории с положительными допинг-пробами
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Альварес признал вину в истории с положительными допинг-пробами 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Мексиканский средневес Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) заявил, что в инциденте с положительными допинг-пробами, который произошёл в феврале 2018 года и стал причиной переноса боя с чемпионом WBC/WBA Super Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО), виноват исключительно он. Альварес просит не впутывать в это представителей своей команды или промоутера.
Напомним, сторона мексиканца грешит на то, что обнаруженный в организме Альвареса кленбутерол попал туда через заражённое мясо — в Мексике препарат используют в животноводстве.
«Я не хочу, чтобы кто-то отвечал за исключительно мой «косяк», — цитирует претендента BoxingScene. — Никаких сомнений в том, что во всём виноват только я. Ну не читал я новостей о «заражённом» мясе, для меня всё это стало сюрпризом, полной неожиданностью. Но никакого злого умысла у меня не было. Я не принимал допинг. Никогда. Это была просто ошибка, не более того. Мой «косяк», такое однозначно больше не повторится».
«Мы теперь просто помешаны на мерах предосторожности, — сообщил Канело Альварес. — Настолько, что иногда это даже кажется сумасшествием. Например, я полностью отказался от мяса. В США всё иначе, там никакого риска нет, ведь существует строжайший контроль в животноводстве. Но я чаще всего нахожусь в Мексике, а здесь действительно лучше просто отказаться от мяса».
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Напомним, что Альваресу вскоре предстоит бой-реванш с Головкиным. В сентябре 2017 года их бой на арене T-Mobile в Лас-Вегасе завершился вничью. Второй поединок состоится на этом же месте и практически в это же время — 15 сентября 2018 года.
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