Дмитрий Сватковский встретился с жителями Бутурлинского района

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский посетил Бутурлинский район, где провел встречи с местными жителями и обсудил с ними ряд важных вопросов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В частности, Сватковский проинспектировал работу центральной районной больницы и пообщался с ее коллективом. В ходе встречи обсуждались темы привлечения молодых специалистов в районы Нижегородской области и обновление автопарка соцучреждений в Бутурлине.

Также и.о. заместителя губернатора посетил село Каменищи, где пообещал жителям решить вопрос с водопроводом.

«Через месяц планирую приехать на открытие. Кроме того, ряд вопросов попробуем решить через программу поддержки местных инициатив. За последние годы программа хорошо себя зарекомендовала», — отметил Сватковский.

Также в рамках встречи с бутурлинцами обсуждался проект Стратегии развития Нижегородской области по поручению врио губернатора Глеба Никитина . «Я сам активно участвую в дискуссиях, вижу много заинтересованных лиц. Здесь, в Бутурлине, людей заботят вопросы экономического развития, формирования здорового образа жизни. Будем учитывать при утверждении Стратегии», — сказал Сватковский.

Напомним, ранее Глеб Никитин провел встречу с жителями Кулебак

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области