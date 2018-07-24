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Дмитрий Сватковский встретился с жителями Бутурлинского района
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Дмитрий Сватковский встретился с жителями Бутурлинского района 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский посетил Бутурлинский район, где провел встречи с местными жителями и обсудил с ними ряд важных вопросов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В частности, Сватковский проинспектировал работу центральной районной больницы и пообщался с ее коллективом. В ходе встречи обсуждались темы привлечения молодых специалистов в районы Нижегородской области и обновление автопарка соцучреждений в Бутурлине.
Также и.о. заместителя губернатора посетил село Каменищи, где пообещал жителям решить вопрос с водопроводом.
«Через месяц планирую приехать на открытие. Кроме того, ряд вопросов попробуем решить через программу поддержки местных инициатив. За последние годы программа хорошо себя зарекомендовала», — отметил Сватковский.
Также в рамках встречи с бутурлинцами обсуждался проект Стратегии развития Нижегородской области по поручению врио губернатора Глеба Никитина. «Я сам активно участвую в дискуссиях, вижу много заинтересованных лиц. Здесь, в Бутурлине, людей заботят вопросы экономического развития, формирования здорового образа жизни. Будем учитывать при утверждении Стратегии», — сказал Сватковский.
Напомним, ранее Глеб Никитин провел встречу с жителями Кулебак.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
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