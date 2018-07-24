Иран стал вторым по величине экспортером сырой нефти в Индию

Данные, обнародованные министерством нефти и газа Индии, свидетельствуют о том, что Иран стал вторым после Ирака экспортером нефти в Индию, подвинув в тройке лидеров Саудовскую Аравию . Так, с апреля по июнь текущего года индийские нефтеперерабатывающие заводы получили 5,67 млн тонн сырой нефти из Ирана. За предыдущие 12 месяцев Индия импортировала в общей сложности всего 9,8 млн тонн иранской нефти.

"Нефтеперерабатывающие заводы нашей страны импортируют нефть из различных стран, включая Иран, исходя из технических и коммерческих соображений", — заявил по этому поводу глава миннефти Индии Дхармендра Прадхан, выступая в нижней палате парламента страны.

Министр не стал комментировать появившуюся ранее в СМИ информацию относительно возможных планов Нью-Дели по сокращению импорта нефти из Ирана. Напротив, он отметил, что Тегеран предоставил индийской стороне значительные скидки как на саму нефть, так и на ее транспортировку.

Соединенные Штаты, которые в мае вышли из соглашения по ядерной программе Ирана и объявили о возобновлении всех санкций в отношении Исламской Республики, пытаются убедить своих союзников, включая Индию, полностью прекратить импорт иранской нефти к началу ноября. Тегеран считает такие требования неправомерными и рассчитывает, что другие страны не согласятся с политикой Вашингтона. Власти Индии эту ситуацию не комментируют, заявляя лишь, что намерены предпринять все необходимые шаги для защиты энергетической безопасности страны. Это, по их словам, включает в себя «в том числе взаимодействие по данному вопросу со всеми заинтересованными сторонами».