Три управляющие компании Екатеринбурга лишили лицензий

В Департаменте государственного жилищного и строительного надзора по Свердловской области начали кампанию по аннулированию лицензий УК. Сейчас в списке 12 региональных компаний, которых лишили права управлять домами. Три из них — екатеринбургские. Они признаны банкротами.

Среди тех, кто оказался в чёрном списке, наиболее известна ООО УК «СУЭРЖ-СК». Она регулярно фигурировала в коммунальных историях Екатеринбурга как вечный должник. Так, в августе 2014 года долг компании перед энергетиками составлял почти 90 миллионов рублей. УК в этом обвинила жильцов обслуживаемых домов, которые не платили за поставку ресурсов.

А в апреле 2016 года компания засветилась в скандальной истории и стала фигурантом уголовного дела. Выяснилось, что с января 2015 по февраль 2016 года на счета УК поступило 90 млн рублей, собранных с жильцов более чем десяти домов за тепло и воду, но компания не перечислила их поставщикам.

Позже компания самовольно прекратила управление домами, в частности перестала вывозить мусор.

Помимо СУЭРЖ-СК лицензию на управление домами забрали у ЗАО «УК „Екатеринбург“», чьи дома в 2016 году перешли в управление в ООО «Екадом», в отношении руководителя которого Евгения Старокожева расследуется уголовное дело. Третья в списке — небольшая УК «Красный двор», управлявшая ранее двумя новостройками в переулке Красном.

В Департаменте подчёркивают, что это только первая волна аннулирования лицензий.

— Вторая волна аннулирования лицензий на управление многоквартирными домами коснется управляющих организаций, которые за последние полгода так и не приступили к управлению домами, — пообещали в ГЖИ.