Ещё
Три управляющие компании Екатеринбурга лишили лицензий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Три управляющие компании Екатеринбурга лишили лицензий 

e1.ru 57 минут назад
Фото: e1.ru
В Департаменте государственного жилищного и строительного надзора по Свердловской области начали кампанию по аннулированию лицензий УК. Сейчас в списке 12 региональных компаний, которых лишили права управлять домами. Три из них — екатеринбургские. Они признаны банкротами.
Среди тех, кто оказался в чёрном списке, наиболее известна ООО УК «СУЭРЖ-СК». Она регулярно фигурировала в коммунальных историях Екатеринбурга как вечный должник. Так, в августе 2014 года долг компании перед энергетиками составлял почти 90 миллионов рублей. УК в этом обвинила жильцов обслуживаемых домов, которые не платили за поставку ресурсов.
А в апреле 2016 года компания засветилась в скандальной истории и стала фигурантом уголовного дела. Выяснилось, что с января 2015 по февраль 2016 года на счета УК поступило 90 млн рублей, собранных с жильцов более чем десяти домов за тепло и воду, но компания не перечислила их поставщикам.
Позже компания самовольно прекратила управление домами, в частности перестала вывозить мусор.
Помимо СУЭРЖ-СК лицензию на управление домами забрали у ЗАО «УК „Екатеринбург“», чьи дома в 2016 году перешли в управление в ООО «Екадом», в отношении руководителя которого Евгения Старокожева расследуется уголовное дело. Третья в списке — небольшая УК «Красный двор», управлявшая ранее двумя новостройками в переулке Красном.
В Департаменте подчёркивают, что это только первая волна аннулирования лицензий.
— Вторая волна аннулирования лицензий на управление многоквартирными домами коснется управляющих организаций, которые за последние полгода так и не приступили к управлению домами, — пообещали в ГЖИ.
e1.ru: последние новости
Сумму выплат по ОСАГО увеличат до двух миллионов рублей «Единственное место в Екатеринбурге, которое сделали правильно»: Варламов похвалил газон на Гоголя «Вдруг вырежут под строительство?»: УГМК огородила часть Зеленой Рощи забором
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом159
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина216
Таджикистан направил ноту России115
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны240
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2912
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение