Свыше 400 свердловских домов стали «неуправляемыми»

Свердловский госжилстройнадзор выявил в регионе 26 управляющих компаний-банкротов, а у 12 отобрал лицензии на управление многоквартирными домами. Об этом сообщили «Уралинформбюро» в областном департаменте информационной политики.

Первоуральска, Туринска и Богдановича. Так, по представлению регионального департамента ГЖСН и соответствующему решению суда лицензии аннулированы у трех управляющих компаний Екатеринбурга : ООО УК «СУЭРЖ-СК», ЗАО «УК „Екатеринбург“ и ООО „Управляющая компания „Красный Двор“. Кроме того, под санкции попали компании из Нижней Туры, Кушвы, Нижнего Тагила, Режа, Североуральска

В общей сложности из управления проштрафившихся УК исключено 437 многоквартирных домов. Три компании добровольно отказались от управления МКД, еще по четырем лицензиатам дела находятся в процессе рассмотрения. Семь компаний, против которых органами стройнадзора были поданы судебные иски, „раскулачить“ не удалось по причине отсутствия в их управлении жилфонда.

Как отметили в департаменте ГСЖН, вторая волна аннулирования лицензий коснется управляющих организаций, которые за последние полгода так и не приступили к управлению домами.

Стоит напомнить, что право лишать УК лицензии органы стройнадзора получили в 2018 году. Основанием для столь суровой меры может быть ненадлежащее исполнение ею своих обязательств по управлению вверенным ей жилфондом, а также решение суда о признании компании банкротом.