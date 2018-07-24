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Свыше 400 свердловских домов стали «неуправляемыми»
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Свыше 400 свердловских домов стали «неуправляемыми» 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Свердловский госжилстройнадзор выявил в регионе 26 управляющих компаний-банкротов, а у 12 отобрал лицензии на управление многоквартирными домами. Об этом сообщили «Уралинформбюро» в областном департаменте информационной политики.
Так, по представлению регионального департамента ГЖСН и соответствующему решению суда лицензии аннулированы у трех управляющих компаний Екатеринбурга: ООО УК «СУЭРЖ-СК», ЗАО «УК „Екатеринбург“ и ООО „Управляющая компания „Красный Двор“. Кроме того, под санкции попали компании из Нижней Туры, Кушвы, Нижнего Тагила, Режа, Североуральска, Первоуральска, Туринска и Богдановича.
В общей сложности из управления проштрафившихся УК исключено 437 многоквартирных домов. Три компании добровольно отказались от управления МКД, еще по четырем лицензиатам дела находятся в процессе рассмотрения. Семь компаний, против которых органами стройнадзора были поданы судебные иски, „раскулачить“ не удалось по причине отсутствия в их управлении жилфонда.
Как отметили в департаменте ГСЖН, вторая волна аннулирования лицензий коснется управляющих организаций, которые за последние полгода так и не приступили к управлению домами.
Стоит напомнить, что право лишать УК лицензии органы стройнадзора получили в 2018 году. Основанием для столь суровой меры может быть ненадлежащее исполнение ею своих обязательств по управлению вверенным ей жилфондом, а также решение суда о признании компании банкротом.
Кроме того, некоторые управляющие компании де-факто являются „пустышками“. Как ранее сообщало „Уралинформбюро“, из 581 УК, работающих в Свердловской области, лишь 451 организация имеет в обслуживании жилые дома.
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