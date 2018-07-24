Россия: Новые правила регистрации мигрантов бьют по их и без того дырявым карманам

России введены новые правила регистрации, которые коснуться миллионов трудящихся в стране иностранцев — от высокопоставленных управленцев до простых рабочих. Требования о регистрации для иностранцев существуют уже давно. Но в последнее время можно было регистрироваться по месту работы. Между тем новые правила — вступившие в силу 8 июля — обязуют иностранных граждан регистрироваться по месту жительства. Проблема, однако, в том, что многие владельцы квартир, не желающие платить налоги и связываться c малопонятными миграционными законами, часто отказываются регистрировать таких жильцов.

Для богатых новые правила — очередная досадная, но решаемая бюрократическая проблема. А вот для бедных они обернутся дополнительными расходами и проблемами с полицией, считают правозащитники. Кроме того, они могут ударить и по российскому бюджету.

По данным ООН, в России живут и работают почти 12 миллионов иностранных граждан, что делает страну одним из мировых лидеров по этому показателю. Считается, что порядка 8 миллионов пребывают в РФ на законных основаниях. Но, по данным миграционных органов, у миллионов прочих приезжих нет необходимых документов. Как правило, это трудовые мигранты из бедных постсоветских государств. А неизбежно следующая за любыми изменениями правил неразбериха создает для полиции дополнительные возможности для вымогательства денег у приезжих, утверждают активисты. В городах вроде Москвы нередко можно увидеть, как сотрудники полиции останавливают людей азиатской внешности для проверки документов.

«За вступлением закона в силу, скорее всего, последуют полицейские рейды с целью выявления мигрантов, и почти нет сомнений, что подобные рейды будут сопровождаться вымогательством денег и прочими нарушениями со стороны полиции», — сказала Таня Локшина из международной правозащитной организации «Хьюман райтс вотч»

Новый закон сделал мигрантов «легкой добычей сотрудников полиции», сказал московский миграционный юрист Батыржон Шерматов. «Большинство мигрантов не осознало, в какой степени эти изменения повлияют на их жизнь. А те, кто понимают, те против него», — добавил он.

Мигрант из северного Таджикистана по имени Ману, находящийся в РФ без необходимых документов, сказал, что новые правила сразу коснулись его и его соотечественников.

После вступления их в силу Ману попросил человека, сдающего ему квартиру, зарегистрировать его по месту жительства. Тот согласился, но «велел мне платить дополнительно по 3 тысячи рублей (около 50 долларов) в квартал», сообщил Ману, отказавшийся назвать свою фамилию, опасаясь неприятностей со стороны властей.

Регистрация мигрантов является высокодоходным бизнесом, отметила Анна Рочева из финансируемого государством московского Центра исследований миграции и этничности. Даже до введения последних правил запутанность процесса создавала жирную нишу для посредников.

Ману — разнорабочему, в основном занимающемуся развозом продуктов по рынкам Москвы — теперь придется приобрести настоящий трудовой патент. Тот, который у него сейчас есть, фактически поддельный: он приобрел его у фирмы, специализирующейся на производстве псевдопатентов, которые помогают защититься от вымогательств полиции, но не являются настоящим документом. Фирмы могут выдавать подобные патенты на основании фиктивных контрактов. «Они берут плату наличными и ничего нигде не записывают. Миграционное ведомство не знает, что ты работаешь», — объяснил Ману, добавив, что многие его друзья также трудятся по подобным сомнительным документам. Более того, поскольку они не зарегистрированы соответствующими миграционными органами, налогов не платят ни они сами, ни их работодатели.

Согласно новым правилам, которые, по сообщению «Новой газеты», касаются всех находящихся в РФ иностранных граждан, теперь бремя падет на плечи как работников, так и работодателей: последним грозят штрафы в размере 50 тысяч рублей (около 800 долларов) за каждого незарегистрированного работника и 400 тысяч рублей за подделку регистрационных документов.

Татьяна Котляр, юрист-правозащитник из Калужской области , давно предлагает выработать механизм, который позволил бы мигрантам регистрироваться на законных основаниях. Ее многократно признавали виновной в регистрации украинских беженцев у себя в квартире. «Приходящие ко мне люди не могут оформить регистрацию. Если такая возможность имеется, я объясняю им, как это сделать», — сказала она. А если такой возможности нет, то она регистрирует их у себя дома. Подобные квартиры называются «резиновыми».

Хотя новый закон призван вывести мигрантов из тени и заставить их платить налоги, вместо этого он может обернуться финансовыми потерями для государства, считает московский миграционный юрист Валентина Чупик. Связанные с регистрацией дополнительные расходы, скорее всего, загонят еще большее число мигрантов в тень, рассуждает она. Новые правила «превратят законных работников в незаконных, — сказала Чупик. — Это не означает, что мигрантов станет меньше, просто в государственный бюджет будет поступать меньше денег от них. Зато станет больше взяток и дискриминации».

Трудовые мигранты оказывают критически важную финансовую помощь государствам, из которых они приехали. В 2017 году присылаемые мигрантами домой деньги были эквивалентны 36,6% ВВП Таджикистана и 30% ВВП Киргизии , согласно данным Всемирного банка . Эти страны возглавляют список государств мира, наиболее зависящих от денежных переводов от трудовых мигрантов. Любые угрозы заработку мигрантов могут оказать значительное влияние на экономики этих стран.

«Из-за этого закона миллионы людей в одночасье оказались вне закона. Мы ожидаем, что после завершения Кубка мира активизируются меры по приведению данного закона в исполнение», — сказала Наталья Гонцова из Комитета «Гражданское содействие», московской некоммерческой организации, занимающейся оказанием правовой поддержки иностранным гражданам.

Между тем жизнь Ману и его друзей из Центральной Азии по-прежнему наполнена тревогами.

«Ходишь и нервно думаешь, а что если остановят, а денег нет, и полиция попросит позвонить друзьям и попросить их принести деньги, — сказал он. — Для нас жизнь в Москве — больше не мечта. Это возможность послать домой денег».