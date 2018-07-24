Обновлённый Hyundai Tucson готовится к российским продажам с другим «автоматом»

Компания Hyundai готовится к продажам обновлённой версии своего второго по популярности в нашей стране кроссовера. Изменения во внешности и списке доступных опций будут дополнены пересмотром силовых агрегатов.

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на Hyundai Tucson с внесёнными коррективами, которые говорят о том, что обновлённая версия кроссовера готовится к выходу на российский рынок. Например, у модели изменилась габаритная длина: из-за нового обвеса она выросла на 5 мм — до 4 480 мм.

Как и предполагалось, моторная гамма кроссовера останется прежней, но будут изменения в списке трансмиссий. Для Тусана доступны 2-литровые «атмосферники», 150-сильный бензиновый и 185-сильный «дизель», а также турбированный G4FJ-5 объёмом 1.6 литра мощностью 177 л.с.

Нынешний Tucson с дизельным мотором продаётся на 6-скоростном «автомате», а обновлённый кроссовер предложат с новой коробкой — с 8-ступенчатой АКП. У остальных трансмиссий, доступными для Тусана, были изменены передаточные числа, что рядовой пользователь вряд ли заметит.

В настоящее время Hyundai Tucson с передним приводом можно купить с бензиновым 150-сильным двигателем в паре как с КВП, так и с 6-ступенчатой автоматической коробкой. Этот же силовой агрегат доступен для полноприводной модификации кроссовера. Tucson 4х4 с дизелем предложен только на «автомате», а модель с турбомотором — с 7-скоростным «роботом». Цена самой доступной версии Тусана — от 1 369 900 рублей, самой дорогой — от 2 134 000 рублей.

За период с января по июнь 2018 года в России было продано 10 218 экземпляров кроссовера Hyundai Tucson, причём 62% от общего спроса приходится на полноприводные модификации модели с 2-литровым бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач.

Напомним, обновлённый Hyundai Tucson для глобального рынка дебютировал этой весной на автосалоне в Нью-Йорке : автомобиль получил новый «фейс», пересмотренную «корму», изменённую центральную консоль и расширенный список электронных ассистентов. Российская премьера кроссовера может состояться в рамках августовского автосалона в Москве . Предполагается, что продажи новинки стартуют до конца лета.

По материалам: www.kolesa.ru