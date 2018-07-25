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Названы сроки начала продаж обновленного Hyundai Tucson в России
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Названы сроки начала продаж обновленного Hyundai Tucson в России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Модернизированный кроссовер Tucson можно будет приобрести в России уже в августе.
Компания Hyundai анонсировала продажи обновленного кроссовера Tucson. На российском рынке этот бренд появится в августе. Примерная стоимость автомобиля составит 1 миллион 429 тысяч рублей.
Машину презентовали в Нью-Йорке на мотор-шоу в марте текущего года. Обновленный кроссовер доступен в комплектациях с несколькими вариантами двигателей: двухлитровым четырехцилиндровым бензиновым мощностью 150 лошадиных сил, либо таким же, но объемом в 1,6 литра, а также дизельной установкой 2,0 литра с отдачей в 185 лошадиных сил.
Кроссовер получил новую радиаторную решетку, бампер и головную светодиодную оптику более острой формы, чем в прошлой версии.
Hyundai Tucson является одним из наиболее популярных автомобилей компании в России, на третьем месте по востребованности после седана Solaris и компактного SUV Creta. За полгода модель разошлась тиражом в 10 218 единиц.
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