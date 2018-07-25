Названы сроки начала продаж обновленного Hyundai Tucson в России

Модернизированный кроссовер Tucson можно будет приобрести в России уже в августе.

Компания Hyundai анонсировала продажи обновленного кроссовера Tucson. На российском рынке этот бренд появится в августе. Примерная стоимость автомобиля составит 1 миллион 429 тысяч рублей.

Машину презентовали в Нью-Йорке на мотор-шоу в марте текущего года. Обновленный кроссовер доступен в комплектациях с несколькими вариантами двигателей: двухлитровым четырехцилиндровым бензиновым мощностью 150 лошадиных сил, либо таким же, но объемом в 1,6 литра, а также дизельной установкой 2,0 литра с отдачей в 185 лошадиных сил.

Кроссовер получил новую радиаторную решетку, бампер и головную светодиодную оптику более острой формы, чем в прошлой версии.

Hyundai Tucson является одним из наиболее популярных автомобилей компании в России, на третьем месте по востребованности после седана Solaris и компактного SUV Creta. За полгода модель разошлась тиражом в 10 218 единиц.