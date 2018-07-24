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Шестьдесят работников забайкальского родника объявили голодовку
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Шестьдесят работников забайкальского родника объявили голодовку 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вчера в СМИ появились сообщения о том, что в Тунгокоченском районе объявили голодовку 60 шахтеров золотодобывающего предприятия «Урюмкан». По данному факту назначено проведение доследственной проверки.
Следователи выехали в поселок Вершино-Дарасунский, где находится предприятие. Они побеседуют с работниками предприятия и выяснят, насколько информация СМИ соответствует действительности. Также будут опрошены руководители предприятия. При необходимости будет назначена бухгалтерская экспертиза.
После выяснения всех обстоятельств будет принято процессуальное решение.
Всего на невыплату зарплаты жалуются 92 работника рудника. По их словам, они не получали зарплату с начала года.
Сначала голодовку объявили 33 человека, сообщает «Интерфакс». Затем к ним присоединились еще 27 человек.
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