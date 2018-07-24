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В Новочеркасске на день выключат газ
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В Новочеркасске на день выключат газ 

Деловое сообщество 1 час назад
В Новочеркасске в четверг, 9 августа, на целый день выключат газоснабжение. Неудобства придется потерпеть с 8 утра до 20 часов и они будут связаны с проведением ремонтных работ на оборудовании. Публикуем список адресов, которые затронут указанные изменения. СТ «Виноград» улица Береговая улица Азовская улица Ященко, №8А улица Закатная улица Сарматская, №11 улица Заводская улица Ароматная переулок Лядовский улица Металлургов. улица Смоленская улица Сарматская улица Изобильная Также отключения затронут коммунально-промышленные объекты: ООО «Марс» Аэропорт Платов ИП Раздоров, проспект Баклановский, №200Б ООО «Выбор-Интранс», проспект Баклановский, №200 ООО «Деловой дом», проспект Баклановский, №200 ИКЦ «Мысль», переулок Осенний, №10 Баклановский, 200 в ООО НПП «Экофес» Баклановский, 200 в ООО «Скиф Транс» ПКГБ «Виноград» 1 квартал участок 41 ООО «Росстрой», проспект Баклановский, 105А. Согласно действующему законодательству, продолжительность планового отключения света за год может быть не более 72 часов, при этом максимальное количество часов, которое потребитель может пробыть без света, не может быть более суток. В тоже время отключение света по аварийным причинам не регламентируется.
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