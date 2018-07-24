Врио главы Якутии подал документы для участия в выборах

"Врио главы Якутии Айсен Николаев, выдвинутый «Единой Россией», предоставил в ЦИК документы для регистрации на должность кандидата на выборы главы региона", — сказала Мярикянова.

Ранее сообщалось, что семь партий выдвинули своих кандидатов на выборы главы Якутии, которые состоятся 9 сентября, в единый день голосования.