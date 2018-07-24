Врио главы Якутии подал документы для участия в выборах 

ЯКУТСК, 24 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев, выдвинутый партией «Единая Россия», представил в избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом на выборы главы региона. Об этом сообщила ТАСС во вторник секретарь республиканской избирательной комиссии Эльвира Мярикянова.
"Врио главы Якутии Айсен Николаев, выдвинутый «Единой Россией», предоставил в ЦИК документы для регистрации на должность кандидата на выборы главы региона", — сказала Мярикянова.
Она отметила, что Николаев назвал кандидатуры потенциальных сенаторов от региона. Это государственный советник республики, экс-глава региона Егор Борисов, ректор Северо-Восточного федерального университета Евгения Михайлова и действующий член Совета Федерации Вячеслав Штыров. «В случае победы [на выборах] один из них займет пост сенатора», — добавила Мярикянова.
Ранее сообщалось, что семь партий выдвинули своих кандидатов на выборы главы Якутии, которые состоятся 9 сентября, в единый день голосования.
Занимавший ранее пост мэра Якутска Айсен Николаев в конце мая был назначен врио руководителя региона, после того как президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Якутии Егора Борисова.